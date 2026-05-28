דובר צה"ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסום את דבר נפילתה של סמלת רותם ינאי הי"ד, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי. רותם הי"ד נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה באזור הגבול הצפוני.

האירוע הטראגי התרחש אתמול, מעט לאחר השעה 15:00, כאשר שני רחפני נפץ התפוצצו במרחב צבאי באזור שומרה, בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. על פי התחקיר הראשוני, אחד מרחפני הנפץ התפוצץ במרחב וכתוצאה מכך נהרגה סמלת ינאי הי"ד כשהייתה בדרכה למרחב המוגן.

מהרחפן הנוסף נפצעו שני לוחמי מילואים, חברי כיתת הכוננות של מושב גורן - אחד מהם נפצע באורח קשה והשני נפצע באורח בינוני. הפצועים פונו מיד לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו בהתפתחויות.

נפילתה של סמלת ינאי הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבידות כואבות מאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, רחפני נפץ זולים המחוברים בסיב אופטי מצליחים לעקוף מערכות הגנה מתוחכמות ולהסב אבידות כואבות לכוחות הביטחון.

על פי דיווחים, מספר החיילים שנפגעו מרחפנים המונחים על ידי סיב אופטי עובר בימים אלו את מספר הישראלים שנהרגו מפגיעות טילים בליסטיים. הסיבה לכך היא שמערכות שיבוש אלקטרוני וחסימת שידורים, שעליהן מסתמך צה"ל, אינן רלוונטיות מול חיבור פיזי ישיר.

המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה פרסמה הודעת אבל, בה נכתב: "קהילת בנימינה-גבעת עדה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של משפחת ינאי. אנו מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ושולחים תנחומים מעומק הלב לכל בני המשפחה, החברים והמכרים".

סמלת רותם ינאי הי"ד שירתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם, יחידה מרכזית בחטיבת גבעתי הפועלת באזור הגבול הצפוני. תפקידה היה קריטי לשמירה על יכולת הלחימה של הכוחות הפועלים במרחב.