חוסל במקום: מחבל חיזבאללה רץ לאסוף כטב"ם – וחטף טיל מהאוויר

דרמה מבצעית מורטת עצבים הסתיימה בחיסול ממוקד של מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, רגע לפני שהצליח להוציא אל הפועל תקיפה קטלנית נגד כוחות צה"ל. דובר צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) תיעוד דרמטי של הפעולה, שבמהלכה זיהה כלי טיס של חיל האוויר כטב"ם של חיזבאללה שהיווה איום ממשי על לוחמים הפועלים במרחב.

במקום ליירט את האיום באופן מיידי, בחרו מפעילי כלי הטיס בגישה מתוחכמת יותר: מעקב צמוד אחר הכטב"ם עד לרגע שבו נחת על הקרקע. כאשר המחבל יצא מהמסתור ורץ לעבר כלי הטיס כדי לאסוף אותו - ככל הנראה במטרה להשמיש אותו מחדש או לחלץ ממנו מידע מודיעיני - שיגר כלי הטיס טיל מדויק שתקף וחיסל את המחבל במקום.

פעילות מתמשכת בדרום לבנון

החיסול מצטרף לשורה ארוכה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל בדרום לבנון. כפי שפרסמנו, בימים האחרונים חוסלו מספר מפקדים בכירים בארגוני הטרור, ביניהם מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו רק שבוע לפני חיסולו.

במהלך השבוע האחרון, תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר והשמידו יותר מ-140 משגרים של חיזבאללה בדרום לבנון. משגרים אלו היוו איום מיידי על העורף הישראלי ועל כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בנוסף, חוסלו כ-200 מחבלי חיזבאללה בתקיפות מהאוויר ובפעילות קרקעית.

בצה"ל הבהירו כי חיל האוויר ימשיך לפעול בנחישות, בהגנה ובתקיפה, כדי לספק מטריה אווירית מלאה וסיוע רציף לכוחות הפועלים על הקרקע. "תקיפות וחיסולים אלו מהווים פגיעה נוספת ביכולות ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולבצע פעולות טרור מדרום לבנון נגד העורף הישראלי", נמסר בדובר צה"ל.

הפעולה המדויקת מדגימה את היכולות המבצעיות והמודיעיניות של חיל האוויר, שמצליח לשלב בין מעקב סבלני למתוחכם לבין סגירת מעגל מהירה וקטלנית. צה"ל ממשיך לפעול לסיכול איומים המכוונים נגד מדינת ישראל ולהגן על כוחותיו הפועלים בשטח.