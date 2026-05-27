נתונים חדשים פורסמו היום (רביעי) על מטוס התדלוק האסטרטגי החדש של חיל האוויר - "הגדעון". המטוס מסוג Pegasus A-46KC Boeing מהווה מכפיל כוח משמעותי המרחיב באופן ניכר את טווח הפעולה, חופש הפעולה והעצמאות המבצעית של צה"ל בזירות רחוקות.

על פי הנתונים שפורסמו, "הגדעון" משלב יכולות תדלוק, תובלה ופינוי רפואי במערכת אחת. המטוס מסוגל לשאת למעלה מ-200,000 ליברות דלק - לעומת כ-180,000 במטוסי ה"ראם" הקיימים. מדובר בתוספת של כ-15% בכמות הדלק ביחס למערך הנוכחי. יכולות מבצעיות מתקדמות היתרון המרכזי של "הגדעון" טמון ביעילותו התפעולית. בזכות צריכת דלק עצמית נמוכה יותר, המטוס מסוגל לבצע עד כ-50% יותר פעולות תדלוק לעומת מטוסי ה"ראם". יכולת זו משמעותית במיוחד במבצעים ממושכים בזירות רחוקות. בנוסף ליכולות התדלוק, המטוס מסוגל לשאת למעלה מ-30 טונות מטען. המערכת מאפשרת להטיס במקביל לוחמים, ציוד ואמצעים - לצד ביצוע משימות תדלוק מבצעיות. הדלק מאוחסן במכלי כנף וגוף ייעודיים מתחת לסיפון, בעוד שהסיפון העליון נותר פנוי לנוסעים ולמטען. "ההתפרצות הקטלנית ביותר שתועדה": מדינות נכנסות לכוננות חירום אריה רוזן | 15:35 טייסת חדשה ומערכות מתקדמות לצורך קליטת המטוס הוקמה טייסת "הגדעון" (46) בבסיס נבטים. בהמשך צפויה הטייסת להתאחד עם טייסת "ענקי המדבר" (120), ולהוביל את מערך התדלוק והתובלה של חיל האוויר. המטוס כולל יכולות תדלוק מתקדמות, בהן מערכת "בום" עם ראייה דיגיטלית תלת-ממדית ומערכות סל תדלוק. מערכות אלו מאפשרות תדלוק של כלל סוגי המטוסים בחיל האוויר בקצב גבוה ובדיוק רב.

אימון תדלוק מטוסי קרב - צילום: אתר חיל האוויר צה"ל

חידוש ישראלי: צוות תלת-אישי

בצעד חדשני, ובניגוד לחילות אוויר אחרים בעולם, בישראל יופעל מטוס התדלוק "גדעון" עם איש צוות שלישי בתא הטייס - נווט. ההחלטה נובעת מהבנה שמורכבות המשימות מחייבת זאת למיצוי מלא של יכולותיו המבצעיות של המטוס.

"הגדעון" מבוסס על שלדת Boeing 767, לצד התאמות אוויוניות וצבאיות מתקדמות וייעודיות לחיל האוויר. המערכות הותאמו במיוחד לצרכים המבצעיים של צה"ל ולאופי המשימות הייחודיות.

המשמעות המבצעית

המשמעות המבצעית של "הגדעון" היא הארכת משך השהייה של מטוסי קרב באוויר לטווחים של אלפי קילומטרים. המטוס מאפשר לתדלק מספר גדול יותר של מטוסים ובקצב גבוה יותר - עד כ-50% מעבר ליכולת הקיימת כיום.

כידוע, המבצע האחרון חידד עוד יותר את ההבנה בנוגע לצורך בהגדלת צי המתדלקים וביכולת לקיים רצף תקיפות ארוך ומתמשך במרחבים רחוקים. "הגדעון" מחזק את היכולת לקיים רציפות תקיפה, חופש פעולה והרתעה מתמשכת במעגלים רחוקים - תוך תמיכה בכמות גדולה של מטוסי קרב במקביל.

יצוין כי היכולת לפעול באופן עצמאי, רציף וללא הסתמכות על מדינות אחרות או על תשתיות זרות לצורך קיום הפעילות המבצעית, מהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור מדינת ישראל.

מטוס 'גדעון' החדש ( צילום: דובר צה"ל )

