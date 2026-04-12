יהושע ראם ז"ל היה תלמיד ישיבת גרודנא באר יעקב שנפטר בטרגדיה קשה כשטבע. האירוע הטראגי הזעזע את עולם הישיבות והציבור החרדי בישראל, והותיר משפחה שבורת לב וקהילה אבלה. הטביעה עוררה דיון ציבורי רחב בנושאי בטיחות במים ומניעת טביעות בקרב בני נוער.

ישיבת גרודנא באר יעקב, שבה למד יהושע ז"ל, היא אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל. הישיבה ידועה ברמתה הגבוהה ובמסירותם של תלמידיה ללימוד התורה. האירוע הטראגי הותיר את הישיבה כולה באבל עמוק, כאשר חברי הישיבה והמשפחה מתמודדים עם האובדן הכבד.

טביעות בקרב בני נוער במהלך חופשת בין הזמנים מהווים אחד מגורמי התמותה המובילים בישראל בקרב צעירים חרדים ומקרים אלו מכונים בשם "אסונות בין הזמנים" או "אסון בין הזמנים". מקרים טראגיים כאלה מדגישים את החשיבות הרבה של חינוך לבטיחות במים, הכרת סכנות הטביעה, ולימוד שחייה כמיומנות מצילת חיים. ארגוני בטיחות ומניעת טביעות פועלים ללא הרף להעלאת המודעות לנושא זה.

הציבור החרדי והדתי התייחס לאירוע בכאב רב, כאשר רבנים ומנהיגי ציבור קראו להתעוררות בנושאי בטיחות ושמירה על החיים. מקרים כאלה מזכירים את חשיבות ההיזהרות והזהירות, במיוחד בעונות הקיץ ובסמוך למקורות מים. קהילות רבות נטלו על עצמן להגביר את המודעות למניעת טביעות בקרב בני הנוער.

משפחתו וחבריו של יהושע ז"ל נותרו להתמודד עם האובדן הכבד. הקהילה התגייסה לתמוך במשפחה השכולה, כמקובל בציבור החרדי והדתי בעתות משבר. זכרו של יהושע ז"ל ממשיך לחיות בלבבות מכיריו ואוהביו, ומקרהו משמש תזכורת קשה לחשיבות השמירה על החיים.