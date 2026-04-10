אירוע טביעה כפול בחופי נתניה: בשעות הצהריים (שישי) התקבל דיווח ראשוני אודות צעירים שטובעים בים. מהדיווחים הראשוניים המגיעים מהזירה עולה כי מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים.
אחד מהם, בן 21, חולץ אל קו החוף על ידי אזרחים ועוברי אורח שהבחינו במתרחש, בעוד אחיו בן ה-17 נעלם בין הגלים.
צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.
הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו שמוגדר בשלב זה כאנוש. מאמצי ההצלה בזירה נמשכים גם ברגעים אלו.
במקביל למאבק על חייו של הצעיר שנמשה מהמים, החל מבצע סריקות קדחתני לאיתור הטובע השני, אחיו של הבחור שכעת נאבקים על חייו. על פי הדיווח של מוקד זק"א, מדובר בנער כבן 17 שעדיין מוגדר כנעדר בתוך המים.
לאור חומרת המצב והצורך המיידי בסריקות תת-ימיות, הוקפצה לזירה יחידת הצוללים של זק"א. היחידה פועלת יחד עם כוחות שיטור והצלה נוספים על מנת לסרוק את הגזרה לאורך החוף ובעומק הים, בתקווה לאתר את הנעדר ולהוציאו מהמים בהקדם האפשרי.
מזק"א נמסר כי "בשעות אחר הצהריים סמוך לשעה 15:00 התקבל דיווח על שני אחים שטבעו בחוף צאנז בנתניה. צעיר בן 21 נמשה מהמים במצב אנוש ופונה לבית החולים, ואחיו בן ה-17 נעדר.
"מתנדבי היחידות המיוחדות של זק״א, בהם יחידת הצוללים, פועלים בזירה לצד כוחות החירום ומבצעים סריקות נרחבות במים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לאתרו".
חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות: "פועלים בסריקות אינטנסיביות במים עם ציוד מתקדם לאיתור הנעדר".
מנכ"ל הצלה־שרון מוישי רייכמן והחובשים, ניתאי אזוט ויהודה לוינשטיין, שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "הגענו במהירות אל קו החוף בעזרת אמבולנס וטרקטורון 4×4 של מד"א. מצאנו את הצעיר שוכב מחוסר הכרה בסמוך לקו המים לאחר שככה"נ טבע".
"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור שברשותנו ופינינו אותו לביה"ח לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".
"בנוסף, התקבל דיווח על נעדר נוסף ומתבצעות סריקות לאתרו. כוחות מתוגברים ערוכים במקום על מנת להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".
חובש בכיר במד״א יוסף פרידמן סיפר: ״נקראנו לטפל בנער בן 21 שטבע. הגענו לתוך החוף באמבולנס 4x4, וראינו אותו על החוף, לאחר שחולץ מהמים, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות ההחייאה״.
יחיאל גוטליב ויעקב וזאנה חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נמשה מהמים ללא הכרה ע"י עוברי אורח שנתקלו בו טובע. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים לניאדו כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה ולא יציב. כמו כן, נמסר על צעיר נוסף אשר נעדר במים וכוחות סורקים כעת לאיתורו".
הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור האחים אברהם ישעיהו בן שושנה ויששכר דב בן שושנה.
