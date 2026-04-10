מאמצי הצלה - וסריקות

דרמה בחוף צאנז בנתניה: בחור ישיבה במצב אנוש לאחר שטבע, סריקות אחר אחיו - הנעדר במים

כוחות ההצלה הוזעקו לחוף בקרית צאנז בעקבות דיווח על שני צעירים שטבעו | אחד מהם נמשה מהמים על ידי עוברי אורח וצוותי הרפואה מבצעים בו פעולות החייאה מתקדמות | במקביל, יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לזירה לסייע באיתור נער נוסף שנעדר בים | מדובר באחים ממשפחה חרדית, שנסעו לחוף (בארץ)

החיפושים בנתניה (צילום: דוברות זק"א)

אירוע טביעה כפול בחופי נתניה: בשעות הצהריים (שישי) התקבל דיווח ראשוני אודות צעירים שטובעים בים. מהדיווחים הראשוניים המגיעים מהזירה עולה כי מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים.

אחד מהם, בן 21, חולץ אל קו החוף על ידי אזרחים ועוברי אורח שהבחינו במתרחש, בעוד אחיו בן ה-17 נעלם בין הגלים.

צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.

הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו שמוגדר בשלב זה כאנוש. מאמצי ההצלה בזירה נמשכים גם ברגעים אלו.

במקביל למאבק על חייו של הצעיר שנמשה מהמים, החל מבצע סריקות קדחתני לאיתור הטובע השני, אחיו של הבחור שכעת נאבקים על חייו. על פי הדיווח של מוקד זק"א, מדובר בנער כבן 17 שעדיין מוגדר כנעדר בתוך המים.

לאור חומרת המצב והצורך המיידי בסריקות תת-ימיות, הוקפצה לזירה יחידת הצוללים של זק"א. היחידה פועלת יחד עם כוחות שיטור והצלה נוספים על מנת לסרוק את הגזרה לאורך החוף ובעומק הים, בתקווה לאתר את הנעדר ולהוציאו מהמים בהקדם האפשרי.

מזק"א נמסר כי "בשעות אחר הצהריים סמוך לשעה 15:00 התקבל דיווח על שני אחים שטבעו בחוף צאנז בנתניה. צעיר בן 21 נמשה מהמים במצב אנוש ופונה לבית החולים, ואחיו בן ה-17 נעדר.

"מתנדבי היחידות המיוחדות של זק״א, בהם יחידת הצוללים, פועלים בזירה לצד כוחות החירום ומבצעים סריקות נרחבות במים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לאתרו".

החיפושים בנתניה (צילום: דוברות זק"א)

חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות: "פועלים בסריקות אינטנסיביות במים עם ציוד מתקדם לאיתור הנעדר".

מנכ"ל הצלה־שרון מוישי רייכמן והחובשים, ניתאי אזוט ויהודה לוינשטיין, שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "הגענו במהירות אל קו החוף בעזרת אמבולנס וטרקטורון 4×4 של מד"א. מצאנו את הצעיר שוכב מחוסר הכרה בסמוך לקו המים לאחר שככה"נ טבע".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור שברשותנו ופינינו אותו לביה"ח לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

"בנוסף, התקבל דיווח על נעדר נוסף ומתבצעות סריקות לאתרו. כוחות מתוגברים ערוכים במקום על מנת להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

החיפושים בנתניה (צילום: דוברות זק"א)

חובש בכיר במד״א יוסף פרידמן סיפר: ״נקראנו לטפל בנער בן 21 שטבע. הגענו לתוך החוף באמבולנס 4x4, וראינו אותו על החוף, לאחר שחולץ מהמים, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות ההחייאה״.

יחיאל גוטליב ויעקב וזאנה חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נמשה מהמים ללא הכרה ע"י עוברי אורח שנתקלו בו טובע. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים לניאדו כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה ולא יציב. כמו כן, נמסר על צעיר נוסף אשר נעדר במים וכוחות סורקים כעת לאיתורו".

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור האחים אברהם ישעיהו בן שושנה ויששכר דב בן שושנה.

11
אברהם ישעיהו בן שושנה ישכר דב בן שושנה
שמות לתפילה
10
אברהם ישעיה בן שושנה יששכר דב בן שושנה
שמות לתפילה
9
עצרו!!!!!!! תגידו שיר למעלות זה לא עולה כסף: שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה' עטשה שמים וארץ אל יתן למות רגלך אל ינום שמרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם
נועם
8
אי אי אי, רחמנות
יוני
7
השם ישמור ויציל אל עם ישראל מכל הצרות ושהשם ישלח לכם רפואה שלמה במהרה אמן
השם ישמור ויציל
6
היה מציל בחוף?!. עד מתי יסכנו בחורים את נפשותם... מסכנים ההורים
דוד
לפעמים החכמה היא לשתוק במיוחד במצבים כאלו
חכם
כן היו מצילים
שפוי
5
רחמי שמיים אני בדיוק רואה את זה מהבית
אבי
4
(א) שִׁיר לַמַּעֲלוֹת: אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי: (ב) עֶזְרִי מֵעִם ה' עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ: (ג) אַל יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ אַל יָנוּם שֹׁמְרֶךָ: (ד) הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל: (ה) ה' שֹׁמְרֶךָ ה' צִלְּךָ עַל יַד יְמִינֶךָ: (ו) יוֹמָם הַשֶּׁמֶשׁ ל
עיצרו! ותגידו שיר המעלות
3
מה זה הכותרת המזעזעת הזאת??? דרמה מזעזע.עצוב נורא
אפרת
כותרת מגעילה אסון לא דרמה
נכון
2
האם מצאו ? או שלא?
יאיר
השאלה הראשונה, האם התאושש..... את האח הנאבד עוד ימצאו... הלוואי בין החיים.... שיר למעלות......
י ק

