אירוע טביעה כפול בחופי נתניה: בשעות הצהריים (שישי) התקבל דיווח ראשוני אודות צעירים שטובעים בים. מהדיווחים הראשוניים המגיעים מהזירה עולה כי מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים.

אחד מהם, בן 21, חולץ אל קו החוף על ידי אזרחים ועוברי אורח שהבחינו במתרחש, בעוד אחיו בן ה-17 נעלם בין הגלים.

צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.

הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו שמוגדר בשלב זה כאנוש. מאמצי ההצלה בזירה נמשכים גם ברגעים אלו.

במקביל למאבק על חייו של הצעיר שנמשה מהמים, החל מבצע סריקות קדחתני לאיתור הטובע השני, אחיו של הבחור שכעת נאבקים על חייו. על פי הדיווח של מוקד זק"א, מדובר בנער כבן 17 שעדיין מוגדר כנעדר בתוך המים.

לאור חומרת המצב והצורך המיידי בסריקות תת-ימיות, הוקפצה לזירה יחידת הצוללים של זק"א. היחידה פועלת יחד עם כוחות שיטור והצלה נוספים על מנת לסרוק את הגזרה לאורך החוף ובעומק הים, בתקווה לאתר את הנעדר ולהוציאו מהמים בהקדם האפשרי.

מזק"א נמסר כי "בשעות אחר הצהריים סמוך לשעה 15:00 התקבל דיווח על שני אחים שטבעו בחוף צאנז בנתניה. צעיר בן 21 נמשה מהמים במצב אנוש ופונה לבית החולים, ואחיו בן ה-17 נעדר.

"מתנדבי היחידות המיוחדות של זק״א, בהם יחידת הצוללים, פועלים בזירה לצד כוחות החירום ומבצעים סריקות נרחבות במים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לאתרו".