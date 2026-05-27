כיכר השבת
ללא מודעות וללא הכנה

הבחורים הופתעו באמצע הסדר; הרבי הופיע לביקור פתע, והגה בתורה עמם יחדיו

בהתרגשות עצומה קידמו בחורי החמד של ישיבה קטנה דחסידי פינסק קרלין בביתר עילית את פני מורם ורבם האדמו"ר אשר הופיע לביקור פתע מוחלט ללא כל הכנה מוקדמת | הרבי נעמד ליד הסטנדר במשך כחצי שעה ושקע בלימוד, התפלל עם הבחורים מנחה ונשא דברי חיזוק נרגשים על ההתמדה | צפו בתיעוד מהביקור המרגש (עולם הישיבות - חסידים)

האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בביתר עילית
האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בביתר עילית| צילום: צילום: שימי פ.

הפתעה נדירה חוו בימים האחרונים הבחורים וצוות הרמי"ם בישיבה קטנה 'דרכי משה' דחסידי פינסק קרלין בעיר ביתר עילית, כאשר האדמו"ר מפינסק קרלין הופיע לביקור פתע מרומם בהיכל הישיבה, ללא כל הודעה מוקדמת.

הרבי הופיע בעיצומו של "סדר חזרה" שגרתי. בעוד היכל הישיבה שוקק קולות תורה, נפתחו דלתות בית המדרש ולתדהמת כולם נכנס פנימה האדמו"ר. הרבי הסתובב ארוכות בין הספסלים, התבונן בנחת בבחורים השקועים בלימודם, ולאחר מכן ניגש לאחד הסטנדרים, פתח את הגמרא ונעמד במשך כחצי שעה רצופה ללמוד בתוך חלל היכל הישיבה, כאחד הבחורים.

לאחר מכן, הצטרף האדמו"ר לתפילת מנחה יחד עם תלמידי הישיבה. עם סיום התפילה, נשא הרבי דברים קצרים ונרגשים בפני הבחורים הנרגשים.

בדבריו הביע האדמו"ר את קורת רוחו המרובה ואמר כי נהנה בצורה בלתי רגילה לראות את ההתמדה הגדולה והחשק של התלמידים. הרבי עורר וזירז אותם להמשיך ולשקוד על תלמודם ביתר שאת וביתר עז, ובירך את הבחורים ואת אנשי הצוות בכל הברכות המשולשות, להצלחה מופלגת בתורה וביראת שמיים.

האדמו"ר מפינסק קרלין בביקור בישיבתו בביתר עילית (צילום: שימי פ. )
ביתר עיליתהאדמו"ר מפינסק קרליןסדר לימוד

