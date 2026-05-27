דיווחים באיראן: טראמפ יכריז בשעות הקרובות על הסכם חד צדדי

בסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" המזוהה עם משמרות המהפכה דווח הערב (רביעי), על בסיס גורמים המעורים במשא ומתן, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריז בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השגת עסקה לסיום המלחמה

לפי הפרסום האיראני, הצעד האמריקני נועד להפעיל לחץ על טהרן ולהטמיע את ההסכם בדעת הקהל הבינלאומית, עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים ייפתרו במלואן. עם זאת, חבר בצוות המשא ומתן האיראני הבהירכי מספר סוגיות מרכזיות עדיין נותרו ללא פתרון. הגורם האיראני הדגיש כי לא תהיה הסכמה סופית עד שכל הנושאים שעל הפרק ייפתרו במלואם, תוך שהוא מסרב לפרט אילו נקודות בדיוק עדיין שנויות במחלוקת. במקביל לדיווחים האיראניים, הצהיר הנשיא טראמפ הערב בדברים שמסר לרשת PBS, ופורסמו לפני ישיבת הקבינט שכינס בבית הלבן, כי לא יקל בסנקציות על איראן גם בתמורה לוויתור על האורניום המועשר. "הם הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות. לא, ממש לא", הבהיר הנשיא בנחרצות.

הצהרת טראמפ מעמיקה את הערפל סביב תוכן ההסכם המתגבש, ומעלה שאלות לגבי הפער בין הציפיות האיראניות לבין העמדה האמריקנית. בעוד שטהרן מתנה את חתימתה על ההסכם בשחרור מיידי של מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים, הרי שטראמפ מבהיר כי לא מתכוון להקל בסנקציות הכלכליות.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר השבוע כי קיימת "הסכמה חזקה לגבי איך צריכה להיראות טיוטה ראשונית" של ההסכם. עם זאת, רוביו סייג את דבריו והבהיר כי "ייקח כמה ימים ליישב אפילו את חילוקי הדעות על מילה, משפט", נוכח המורכבות הרבה בניסוח ההסכמות בין שתי המדינות.

יצוין כי הבית הלבן הכחיש בתוקף דיווחים איראניים קודמים לפיהם גובשה טיוטת מזכר הבנות, והגדיר את הפרסומים כ"המצאה מוחלטת". הניסיון האמריקני להכריז חד צדדית על הסכם עשוי להיתקל בהתנגדות איראנית, במיוחד לאור הפערים המשמעותיים שעדיין קיימים בין הצדדים.