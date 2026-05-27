כיכר השבת
"לא, ממש לא"

דיווחים באיראן: טראמפ יכריז בשעות הקרובות על הסכם חד צדדי

סוכנות איראנית: הנשיא האמריקני צפוי להכריז חד צדדית על עסקה | גורם איראני: מספר סוגיות עדיין לא נפתרו | טראמפ: לא נקל בסנקציות גם אם יוותרו האורניום המועשר (בעולם)

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

בסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" המזוהה עם משמרות המהפכה דווח הערב (רביעי), על בסיס גורמים המעורים במשא ומתן, כי נשיא צפוי להכריז בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השגת עסקה לסיום המלחמה

לפי הפרסום האיראני, הצעד האמריקני נועד להפעיל לחץ על טהרן ולהטמיע את ההסכם בדעת הקהל הבינלאומית, עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים ייפתרו במלואן.

עם זאת, חבר בצוות המשא ומתן האיראני הבהירכי מספר סוגיות מרכזיות עדיין נותרו ללא פתרון. הגורם האיראני הדגיש כי לא תהיה הסכמה סופית עד שכל הנושאים שעל הפרק ייפתרו במלואם, תוך שהוא מסרב לפרט אילו נקודות בדיוק עדיין שנויות במחלוקת.

במקביל לדיווחים האיראניים, הצהיר הנשיא טראמפ הערב בדברים שמסר לרשת PBS, ופורסמו לפני ישיבת הקבינט שכינס בבית הלבן, כי לא יקל בסנקציות על גם בתמורה לוויתור על האורניום המועשר. "הם הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות. לא, ממש לא", הבהיר הנשיא בנחרצות.

הצהרת טראמפ מעמיקה את הערפל סביב תוכן ההסכם המתגבש, ומעלה שאלות לגבי הפער בין הציפיות האיראניות לבין העמדה האמריקנית. בעוד שטהרן מתנה את חתימתה על ההסכם בשחרור מיידי של מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים, הרי שטראמפ מבהיר כי לא מתכוון להקל בסנקציות הכלכליות.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר השבוע כי קיימת "הסכמה חזקה לגבי איך צריכה להיראות טיוטה ראשונית" של ההסכם. עם זאת, רוביו סייג את דבריו והבהיר כי "ייקח כמה ימים ליישב אפילו את חילוקי הדעות על מילה, משפט", נוכח המורכבות הרבה בניסוח ההסכמות בין שתי המדינות.

יצוין כי הבית הלבן הכחיש בתוקף דיווחים איראניים קודמים לפיהם גובשה טיוטת מזכר הבנות, והגדיר את הפרסומים כ"המצאה מוחלטת". הניסיון האמריקני להכריז חד צדדית על הסכם עשוי להיתקל בהתנגדות איראנית, במיוחד לאור הפערים המשמעותיים שעדיין קיימים בין הצדדים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

7
צריך למחוק להם את הכורים הגרעיניים האלה אחת ולתמיד ולא לדבר איתם בכלל על הסכמים חד צדדיים או דו צדדיים. הפרסים האלה מבינים רק כוח, מכה אחת אנושה בלב טהרן תסגור את הסיפור הזה לדורות, מספיק לפחד מהם!
אבוחצירא
6
תמחה את זכר עמלק והמשטר האיראני הנוכחי הוא ההמשך הישיר של מבקשי נפשנו בכל הדורות כולם. אסור לחתום על שום נייר שמשאיר להם גרם אחד של אורניום מועשר, התשובה היחידה היא הכרעה מוחלטת בקרב ללא פשרות.
אסף
5
טראמפ מוכיח שוב לעולם כולו איך מנהלים משא ומתן עם טרוריסטים. בלי ויתורים, בלי הקלות בסנקציות, ובלי פחד. מי שרוצה את הכסף שלו בחזרה שיפרק קודם כל את הצנטריפוגות עד האחרונה שבהן, עם ישראל חי ולא מפחד מדרך ארוכה.
קדוש
4
אין אמונה ברשעים האלה, הם רוצים להשמיד אותנו ואנחנו מדברים איתם על ניירות וטיוטות ראשוניות של מרקו רוביו. צריך להכות בהם מכה מקדימה, חזקה וכואבת שתזעזע את כל טהרן ותוריד אותם על הברכיים לתמיד.
חלבי
3
אני אומר לכם בתור אחד שמכיר אותם טוב מאוד המשטר הזה מבין רק כשדורכים לו על הראש חזק מאוד אסור לתת להם טיפה אחת של חמצן צריך להפיל את החומות שלהם ולרסק את כל ציר הטרור הזה בלי רחמנות
מנשה
2
אין פה מקום למשחקים צריך להכות בהם בכל הכוח לחסל ממוקד את שרשרת הפיקוד של הטרור ולהשמיד את מערכי הטילים והבונקרים שלהם נמחק כל זכר לתשתיות בשטח וננטרל לחלוטין את ראשי החזיתות בדרום בצפון ובליבת איראן במכה אחת ניצחת שתבהיר שהכללים השתנו
איתן
1
ברחמי שמיים לקום עליהם ביד תקיפה לבטֵל ולשבר כל מפקד וראש מרעין בישין, להדביר ולשרש את כל מפקדות החטא. למחות כל עקבותיהם מעזה ומלבנון ולכוף את ראשיהם של בעלי המערכות במדינת פרס ויקוים בהם תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה' וישכון השלום והביטחון המוחלט על עמו ישראל
מתן

