פעוטה נפלה מגובה במדרגות חנות בעיר החרדית, פונתה בטיפול נמרץ

פעוטה כבת חצי שנה נפצעה היום (רביעי) לאחר שנפלה מגובה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. כוחות הרפואה וההצלה שהוזעקו במהירות אל זירת האירוע העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים. לאחר ייצוב ראשוני בשטח, פונתה הפעוטה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה של בית החולים שיבא בתל השומר, כשהיא סובלת מחבלת ראש ומצבה מוגדר יציב.

הדיווחים הראשוניים על האירוע הקשה הגיעו למוקדי החירום, ובעקבותיהם הוזנקו למקום כוננים רבים הפועלים במרחב. עם הגעתם של הצוותים לרחוב רבי עקיבא, המהווה את אחד מציריי התנועה המרכזיים והסואנים ביותר בעיר החרדית, התבררה חומרת המקרה.

חקירה ראשונית של נסיבות האירוע עולה כי הפעוטה נפלה במדרגות הממוקמות בכניסה לאחת החנויות הפזורות לאורך הרחוב, ונחבלה בראשה בעוצמה רבה כתוצאה מהנפילה.

חובשי 'איחוד הצלה', חיים ישראל כץ, אברהם אלדר ומשה דלבריאן, שהגיעו במהירות למקום כדי להעניק סיוע רפואי ראשוני, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי היא מעדה במדרגות של כניסה לחנות ונחבלה בראשה. לאחר הסיוע הראשוני שהענקנו לה היא פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא-תל השומר. בשלב זה מצבה מוגדר בינוני".

חובשי הצלה לייבי זעלמאן ודניאל הורברג דיווחו: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו פעוטה כבת חצי שנה, כשהיא סובלת מחבלת ראש לאחר שנפלה במדרגות בכניסה לחנות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, וחברנו איתה לניידת טיפול נמרץ שפינתה אותה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

כלל כוחות הרפואה והמתנדבים בשטח פעלו יחד בתיאום מהיר, והחלו מיד בביצוע פעולות רפואיות דחופות שכללו קיבוע מקיף וחבישות מורכבות, וזאת על מנת למנוע החמרה במצבה הרפואי של הפעוטה וכדי לייצב אותה לקראת הפינוי הדחוף. שילוב הכוחות המהיר איפשר להעניק לפעוטה מעטפת רפואית מלאה בתוך דקות ספורות מרגע הנפילה.

לאחר סיום הענקת הטיפול הרפואי הראשוני והקריטי בשטח, חברו כונני החירום עם הפעוטה לניידת טיפול נמרץ, אשר פינתה אותה במהירות אל חדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם המתינו לה הצוותים הרפואיים המקצועיים להמשך בדיקות וטיפול מעמיק.

יצוין כי נפילות מגובה, ובפרט בקרב תינוקות ופעוטות בגילאים אלו, נחשבות לאירועים רפואיים רגישים ומורכבים הדורשים מעקב קפדני בחדרי טראומה בשל החשש מפגיעות פנימיות משניות, ועל כן פנייתה המהירה של הפעוטה לבית החולים הייתה חיונית ביותר.