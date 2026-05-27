סערה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת לאחר שח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת חוק המעונות שנועדה לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים. ח"כ ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, לא נותר חייב וצרח עליו במליאה: "תתבייש לך, תתבייש".

הצעת החוק, שיזם ח"כ משה גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, אושרה בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. החוק מבקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. בעוד חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, חברי סיעת עוצמה יהודית התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק יחד עם הסיעות החרדיות, וסייעו להעביר אותו יחד עם חלק מהקואליציה. אילוז היה חבר הכנסת היחיד מהליכוד שהצביע נגד. כידוע, אילוז זכה לתשומת לב רחבה בשבועות האחרונים לאחר שהתנגד לחוק הגיוס והצביע נגד הקואליציה במספר הצבעות מרכזיות. במקרה זה, הצבעתו נגד חוק המעונות עוררה זעם במליאה, במיוחד בקרב חברי הכנסת החרדים.

רקע: המאבק על סבסוד מעונות היום

הצעת החוק מגיעה על רקע המאבק הממושך על סבסוד מעונות היום לאברכים. שר העבודה יואב בן צור נאבק מול היועצת המשפטית לממשלה ומשנתה עו"ד גיל לימון על המשך הסבסוד, כאשר לימון טוען כי יש למנוע את הסבסוד בהתאם לפסיקת בג"ץ.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "זכויות אישה על עבודתה ופרנסתה הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויותיה של האישה העובדת, ואין זה ראוי כי מצבו של בן הזוג ישפיע על זכויותיה".

אזולאי במתקפה על אילוז

זו לא הפעם הראשונה שח"כ אזולאי תוקף את אילוז בחריפות. לפני מספר שבועות, אזולאי תקף בחריפות את היועצת המשפטית ואת חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, כאשר אילוז היה בין המוזכרים במפורש.

"משפחות המחבלים מודים ביום הזה ליועמ"שית, לחברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז, אופיר סופר ולשרן השכל", כתב אזולאי אז. "בזכותם הם יקבלו 'דירה בהנחה', אבל לומדי התורה לא".

הצעת החוק תועבר כעת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה. ובעזרת השם היא תעבור בקריאה שניה ושלישית.