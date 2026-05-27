כיכר השבת
"דואג למשרתים"

"תתבייש לך!": צרחות במליאה נגד הח"כ הדתי שהצביע נגד חוק המעונות

ח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד חוק המעונות שאושר בקריאה טרומית • ח"כ אזולאי זעם עליו במליאה: "תתבייש לך" | הציונות הדתית נעדרה, עוצמה יהודית תמכה (חרדים)

2תגובות
הצרחות במליאה
הצרחות במליאה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

סערה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת לאחר שח"כ דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת חוק המעונות שנועדה לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים. ח"כ ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, לא נותר חייב וצרח עליו במליאה: "תתבייש לך, תתבייש".

הצעת החוק, שיזם ח"כ ביחד עם קבוצת חברי כנסת, אושרה בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. החוק מבקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

בעוד חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, חברי סיעת עוצמה יהודית התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק יחד עם הסיעות החרדיות, וסייעו להעביר אותו יחד עם חלק מהקואליציה. אילוז היה חבר הכנסת היחיד מהליכוד שהצביע נגד.

כידוע, אילוז זכה לתשומת לב רחבה בשבועות האחרונים לאחר שהתנגד ל והצביע נגד הקואליציה במספר הצבעות מרכזיות. במקרה זה, הצבעתו נגד חוק המעונות עוררה זעם במליאה, במיוחד בקרב חברי הכנסת החרדים.

אישור חוק המעונות בקריאה טרומית במליאה
אישור חוק המעונות בקריאה טרומית במליאה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

רקע: המאבק על סבסוד מעונות היום

הצעת החוק מגיעה על רקע המאבק הממושך על סבסוד מעונות היום לאברכים. שר העבודה יואב בן צור נאבק מול היועצת המשפטית לממשלה ומשנתה עו"ד גיל לימון על המשך הסבסוד, כאשר לימון טוען כי יש למנוע את הסבסוד בהתאם לפסיקת בג"ץ.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "זכויות אישה על עבודתה ופרנסתה הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויותיה של האישה העובדת, ואין זה ראוי כי מצבו של בן הזוג ישפיע על זכויותיה".

ילדים במעון (צילום: באדיבות המצלם)

אזולאי במתקפה על אילוז

זו לא הפעם הראשונה שח"כ אזולאי תוקף את אילוז בחריפות. לפני מספר שבועות, אזולאי תקף בחריפות את היועצת המשפטית ואת חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, כאשר אילוז היה בין המוזכרים במפורש.

"משפחות המחבלים מודים ביום הזה ליועמ"שית, לחברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז, אופיר סופר ולשרן השכל", כתב אזולאי אז. "בזכותם הם יקבלו 'דירה בהנחה', אבל לומדי התורה לא".

הצעת החוק תועבר כעת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה. ובעזרת השם היא תעבור בקריאה שניה ושלישית.

משה גפניחוק הגיוסינון אזולאיסבסוד מעונות היוםדן אילוזחוק המעונות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לא הבנתי איך בן אדם עם כיפה צורח ככה, איך זה מסתדר עם ההשקפה התורנית אותה הוא מייצג
אדי
1
לא הבנתי, הם לא פרשו, והם לא חלק מהגוש כעת? והם לא סומכים על נתניהו?
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר