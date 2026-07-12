הלם, תדהמה וזעם רב בקרב הציבור החרדי באשדוד בעקבות תקרית חמורה וקשה שהתרחשה הבוקר (ראשון) בלב השכונה החרדית רובע ז' בעיר. אברך נשוי, מחסידי גור, עבר מסכת התעללות ואלימות קשה מצד שוטרים, שהסתיימה בהודעה כי מדובר ב"טעות בזיהוי".

האירוע התרחש בשדרות ירושלים, סמוך לרחוב בעל הנס בעיר. על פי עדויות שהגיעו ל'כיכר השבת', כוחות משטרה זיהו את האברך, שלדבריהם הוגדר ככל הנראה כעריק משירות צבאי. האברך, שנבהל מהסיטואציה, ניסה להתרחק מהמקום, אך אז התנפלו עליו השוטרים בכוח רב ובברוטאליות שזעזעה את עוברי האורח.

עדי הראיה מתארים סצנות קשות של אלימות ברוטאלית בלב הרחוב החרדי. הם השתלטו עליו בצורה מפחידה, אזקו אותו בצורה משפילה בידיו וברגליו, והכו אותו שוב ושוב ללא רחם. במהלך המעצר האלים המשקפיים שלו נשברו לחתיכות, המכנסיים שלו נקרעו לגמרי והוא נפצע ודימם בכמה מקומות בגוף. אנשים עמדו שם המומים, לא האמנו שזה קורה בתוך השכונה שלנו.

אלא ששיאה של הדרמה המקוממת התרחש דקות ספורות לאחר מכן. לאחר שהאברך כבר היה כבול, פצוע ומדמם, השוטרים בדקו את הפרטים לעומק והבינו כי ביצעו שגיאה חמורה.