כיכר השבת
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סערה באשדוד: אברך חסיד גור הותקף בידי שוטרים, שגילו; "טעות בזיהוי"

דרמה חריגה וחמורה התחוללה הבוקר ברחובות אשדוד, כאשר אברך חסידי נשוי עוכב באלימות קשה ופרועה על ידי כוחות המשטרה • לדברי התושבים ההמומים: "אזקו אותו בידיים וברגליים, הכו אותו בכל חלקי גופו וקרעו לו את הבגדים" • לאחר דקות ארוכות של חרדה, השוטרים הבינו את השגיאה, הסירו את האזיקים ונמלטו מהמקום בלי לבקש סליחה • צפו בתיעוד (חרדים)

13תגובות

הלם, תדהמה וזעם רב בקרב הציבור החרדי באשדוד בעקבות תקרית חמורה וקשה שהתרחשה הבוקר (ראשון) בלב השכונה החרדית רובע ז' בעיר. אברך נשוי, מ, עבר מסכת התעללות ואלימות קשה מצד שוטרים, שהסתיימה בהודעה כי מדובר ב"טעות בזיהוי".

האירוע התרחש בשדרות ירושלים, סמוך לרחוב בעל הנס בעיר. על פי עדויות שהגיעו ל'כיכר השבת', כוחות משטרה זיהו את האברך, שלדבריהם הוגדר ככל הנראה כעריק משירות צבאי. האברך, שנבהל מהסיטואציה, ניסה להתרחק מהמקום, אך אז התנפלו עליו השוטרים בכוח רב ובברוטאליות שזעזעה את עוברי האורח.

עדי הראיה מתארים סצנות קשות של אלימות ברוטאלית בלב הרחוב החרדי. הם השתלטו עליו בצורה מפחידה, אזקו אותו בצורה משפילה בידיו וברגליו, והכו אותו שוב ושוב ללא רחם. במהלך המעצר האלים המשקפיים שלו נשברו לחתיכות, המכנסיים שלו נקרעו לגמרי והוא נפצע ודימם בכמה מקומות בגוף. אנשים עמדו שם המומים, לא האמנו שזה קורה בתוך השכונה שלנו.

אלא ששיאה של הדרמה המקוממת התרחש דקות ספורות לאחר מכן. לאחר שהאברך כבר היה כבול, פצוע ומדמם, השוטרים בדקו את הפרטים לעומק והבינו כי ביצעו שגיאה חמורה.

תקיפת האברך
תקיפת האברך| צילום: צילום: חרדים אשדוד

לדברי הנוכחים במקום, השוטרים הודיעו לפתע לסובבים כי מדובר בטעות מוחלטת בזיהוי. באותו הרגע, במקום להזמין עזרה רפואית או להציע סיוע לאברך החבול, הם מיהרו להסיר את האזיקים מידיו וברגליו, השאירו אותו פגוע ונסער ברחוב, ועזבו את המקום במהירות מבלי לומר מילת התנצלות אחת על העוול הנורא.

מדוברות המשטרה נמסר כעבור זמן תגובה כללית: "במענה לפניות כתבים ובהמשך לאירוע מעצרו של אדם חרדי באשדוד, נבהיר כי מדובר בפעילות משטרתית שבוצעה מכוח צו שיפוטי ובמסגרת חקירה מתנהלת. במהלך הפעילות זוהה אדם שהחל להימלט מהמקום וסירב להזדהות. בהמשך התברר כי מדובר בטעות בזיהוי, והוא שוחרר במקום".

עוד נמסר: "האירוע הועבר לבדיקה על ידי הגורמים המוסמכים, ובסיומה יופקו הלקחים הנדרשים. משטרת ישראל מצרה על תחושת המצוקה ועוגמת הנפש שנגרמו, ותמשיך לפעול תוך הקפדה על זכויות האזרחים".

אשדודאלימות משטרתיתחסידות גורטעות בזיהוימשטרת ישראל

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0 תגובות

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13
גיסטאפו
מישהו
12
חרדי שווה תרנגולת שחוטה אצלהם הם לא מתביישים שיבקשו סליחה יזמינו עזרה נהיה מושג כזה שחרדי אפשר להתעלל בו מגעילים!!!!!!!!!!
חוצפה
11
מתי פעם אחרונה פרקו בטעות מישהו שאינו ממגזר בני מיעוטים?
זופניק
10
תראו תראו את הפרצופים שלהם ללא טישטוש שכולם יראו איזה עבריינים במדים יש לנו פה במדינה! גם אם היה מדובר בעריק , מתנהגים לבני התורה גרוע ממחבלי נוח'בות. מזעזע!
משטרת שמד
9
נקווה שיש עורך דין טוב שילמד את המשטרה סוף סוף איך מתנהגים
דניאל
8
לתפארת משטרת ישראל הם אולי יגידו איזה מילה אחת וזהו, הרי הוא חרדי אני רק מנסה לחשוב לרגע אם היה מדובר בשמאלני כל המדינה היתה רחשת
אברך
7
מקור ההסתה המרכזי נגד חרדים וציבור הימין היא חברת החדשות n12 (אין 12) שבשליטת משפחת ורטהיים בשליטת המשפחה גם קוקה קולה, פריגת, נביעות, ובירה קרלסברג וכן חברת טרה המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק לקנות בחברות אלו שכל אחד ישתדל לקנות מותגים אחרים
Yona
6
אם לא מעיפים את השוטרים האלה לבית עם תביעה מטורפת עוד היום. נגמרה המדינה. איש את רעהו חיים בלעו
אבי
5
משטרת בן גביר לכו תבחרו בו חחח עצוב מאוד
טוביה
4
פורעים, אתם תשלמו בשמיים כלשון פרק צ"ד בתהילים!!!
הישיש

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