תקרית חריגה התרחשה בפרו, כאשר גבר בן 49 הופיע פתאום בטקס האשכבה של עצמו והפתיע את כל הנוכחים | על פי עדי ראייה מקומיים, הוא הגיע למקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול, ופשוט "הצטרף לאימו" | מאוחר יותר התברר שמדובר בטעות בזיהוי (בעולם, מעניין)
לפני כחודש וחצי נרצח מור טויזר ז"ל בקרית אתא |צוות החקירה ניהל חקירה מאומצת ומורכבת תוך שימוש בכלים חקירתיים, טכנולוגיים ופורנזיים ממנה עלה כי היה מדובר היה בטעות בזיהוי וכי החשודים התכוונו לפגוע בקורבן אחר (חדשות משטרה)
אירוע קשה מאוד בצה"ל: החייל נתן פיטוסי ז"ל נהרג הלילה מירי חברו לאחר שטעה בזיהוי וחשב שמדובר במחבל • החייל ירה לעבר חברו שני כדורים, ברגל ובחזה, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו (צבא)