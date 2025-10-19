תקרית חריגה וחמורה התרחשה בגבול בלבנון, במהלכה שלושה לוחמים יצאו לאימון כושר על גדר הבסיס - כשהם על אזרחי, כשהם חמושים בנשק ובלי לתאם עם אף אחד.

לאחר שזוהו, התצפיות בגזרה זיהו את הלוחמים כמחבלים, דרכו את הגזרה והקפיצו כוחות רבים להסרת האיום - ביניהם גם כטב"ם תוקף (זיק) ושלושה טנקים.

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הלוחמים קיבלו הודעה על אירוע חירום במוצב ורצו לש.ג כדי להצטרף למרדף, עד שזוהו בכניסה על ידי מפקד המוצב - והבינו שבכלל רודפים אחריהם. בצה"ל מתחקרים את האירוע ומתכוונים להעניש את הלוחמים. בצה"ל אישרו את הפרטים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מספר חיילים אשר יצאו לאימון כושר אמש מחוץ למוצב צבאי בצפון זוהו בתצפיות כחשודים, בעקבות כך כוחות המוצב עיבו את העמדות לפי הנהלים. האירוע מצוי בתחקור".