כטב"ם 'זיק' עלה לאוויר

כמעט אסון בגבול לבנון: לוחמים על אזרחי זוהו כמחבלים - והקפיצו את הכוחות

שלושה לוחמים יצאו לאימון כושר על גדר בסיס בלבנון - כשהם על אזרחי, כשהם חמושים בנשק ובלי לתאם עם אף אחד | התצפיות זיהו אותם כמחבלים, דרכו את הגזרה והקפיצו כוחות | כך נגמר האירוע החמור בגבול (צבא)

גבול לבנון | אילוסטרציה (צילום: Ayal Margolin/Flash90)

תקרית חריגה וחמורה התרחשה בגבול בלבנון, במהלכה שלושה לוחמים יצאו לאימון כושר על גדר הבסיס - כשהם על אזרחי, כשהם חמושים בנשק ובלי לתאם עם אף אחד. 

לאחר שזוהו, התצפיות בגזרה זיהו את הלוחמים כמחבלים, דרכו את הגזרה והקפיצו כוחות רבים להסרת האיום - ביניהם גם כטב"ם תוקף (זיק) ושלושה טנקים. 

על פי הדיווח ב-i24NEWS, הלוחמים קיבלו הודעה על אירוע חירום במוצב ורצו לש.ג כדי להצטרף למרדף, עד שזוהו בכניסה על ידי מפקד המוצב - והבינו שבכלל רודפים אחריהם. בצה"ל מתחקרים את האירוע ומתכוונים להעניש את הלוחמים. בצה"ל אישרו את הפרטים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מספר חיילים אשר יצאו לאימון כושר אמש מחוץ למוצב צבאי בצפון זוהו בתצפיות כחשודים, בעקבות כך כוחות המוצב עיבו את העמדות לפי הנהלים. האירוע מצוי בתחקור".

