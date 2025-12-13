כיכר השבת
החיפושים אחר החלל רן גווילי: הצעד החריג שעשתה ישראל מול הג'יהאד האסלאמי

בצעד חריג, ישראל העבירה למתווכות רשימה שמית של מחבלים בג'יהאד האסלאמי - שיודעים את מיקומו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי | יחד עם שמות המחבלים בארגון הטרור, ישראל העבירה למתווכות גם מפות רלוונטיות ותצלומי אוויר (ביטחון)

רן גווילי הי"ד (צילום: דוברות המשטרה)

במאמץ להנעת החיפושים אחר גופתו של החלל החטוף האחרון, רן גווילי, ישראל העבירה למתווכות רשימה שמית של מחבלים בג'יהאד האיסלאמי - שיודעים את מיקומו. יחד עם שמות המחבלים בארגון הטרור, ישראל העבירה למתווכות גם מפות רלוונטיות ותצלומי אוויר.

על פי הדיווח בחדשות 12, בישראל מצפים כי עם סיום סופת ביירון, שהכתה גם בעזה, יחודשו באופן מיידי החיפושים והסריקות, בהתאם למפות שישראל העבירה לחמאס דרך המתווכות. אם לא יחול שינוי אמיתי, וישראל לא תראה מאמץ אמיתי של חמאס להחזיר את רן, מתאם השבויים והנעדרים צפוי לצאת שוב למצרים. עוד הבהירו בישראל שלא יהיה מעבר לשלב ב' בעסקה ללא השבתו של רן.

גורם ישראלי שצוטט בדיווח אמר כי "אם הג'יהאד האיסלאמי באמת רוצה - תוך זמן קצר רן גואילי בבית". 

במקביל, מקורות בחמאס טענו היום כי חיפושים אחר גווילי בוצעו בארבעה אתרים, שבהם סבורה ישראל כי הוא נמצא, בשכונות שג'אעיה וזייתון שבמזרח העיר עזה. "חיפושים נערכו במקום, אך לא היו ממצאים", אמרו בחמאס. לטענת ארגון הטרור, הסיבות לכך הן "שכל הגורמים שהיו מעורבים בהחזקתו נהרגו בתקיפות ישראליות, וכן בשל ההרס הכבד והחפירות שבוצעו באזור".

בתוך כך, מקורות פלסטיניים הכחישו בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי את הטענות הישראליות, שלפיהן הג'יהאד האיסלאמי מסרב לשתף פעולה עם חמאס ולהעביר לידיו את החלל החטוף האחרון ברצועה, רן גווילי - לפני המעבר לשלב השני של הפסקת האש. נטען כי גופתו נמצאת בידי חמאס והובהר כי התיאום בין הג'יהאד האיסלאמי לחמאס במצב מצוין, ואין כל מחלוקות או מתיחות כפי שנטען בדיווחים ישראליים.

כזכור, גורמי ביטחון ישראלים אישרו אתמול כי לאחרונה הגיעו לקצות חוט אפשריים באשר למיקום קבורתו של רן גווילי ז"ל. בימים האחרונים החלו בדיקות ראשוניות בשטח של קצות החוט הללו. האזור שנבחן מקושר לארגון הג'יהאד האיסלאמי, שפעיליו חטפו את רן בשבת השחורה של 7 באוקטובר.

