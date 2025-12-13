כיכר השבת
"הוחלט לאפשר זאת"

דובר צה"ל בערבית שיגר איום על תקיפה; צבא לבנון התעשת - והתקיפה נעצרה

לפני מספר שעות פרסם דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרעי, הודעת אזהרה לתושבי דרום לבנון, לאחר פרסום ההודעה צבא לבנון התעשת ופעל באיזור והתקיפה נעצרה | כל הפרטים (חדשות ביטחון)

אביחי אדרעי (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, שיגר הצהריים (שבת קודש) אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, על תקיפה, צבא לבנון נכנס לאירוע והתקיפה נעצרה.

בהודעת דובר צה"ל אדרעי נכתב: "מוקדם יותר היום, הופצה אזהרת פינוי של צה״ל במרחב ינוח שבדרום לבנון טרם תקיפה במרחב. לאחר הודעת הפינוי, צבא לבנון פנה דרך המנגנון להגיע לאתר המופלל פעם נוספת ולטפל בהפרה".

"צה״ל", כתב אדרעי: "החליט לאפשר זאת ולאור כך, התקיפה הושהתה. צה״ל נמצא במעקב שוטף על היעד ובשיח עם המנגנון. צה״ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתבסס ולהתעצם מחדש".

מוקדם יותר כתב אדרעי לתושבי דרום לבנון: "אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, ובפרט לכפר יאנוח. בטווח הקרוב, צה"ל יתקוף את התשתית הצבאית של ארגון הטרור חיזבאללה כדי להתמודד עם ניסיונותיו האסורים של חיזבאללה לשקם את פעילותו באזור".

עוד נכתב בהודעה: "אנו קוראים לתושבי הבניין המסומן באדום במפה המצורפת ובבניינים הסמוכים: אתם נמצאים ליד בניין המשמש את חיזבאללה, ולמען ביטחונכם, הנכם נדרשים לפנותו באופן מיידי ולהתרחק ממנו ומהבניינים הסמוכים למרחק של לפחות 300 מטרים. שהייה באזור הבנייה המיועד מעמידה אותך בסיכון".

ההודעה הראשונה של אדרעי, בצהרי שבת קודש

