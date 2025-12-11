העסקה שמדאיגה את טורקיה: טילים מישראל

משגרים ניידים ( צילום: אתר צה"ל )

ממשלת יוון מתכננת צעד אסטרטגי חסר תקדים לחיזוק יכולות ההרתעה שלה, לנוכח המתיחויות הגוברות מול טורקיה במזרח הים התיכון והים האגאי. על פי דיווחים ביוון (BANKING NEWS) ובאתרי ביטחון (WORLD DEFENSE NEWS), אתונה בוחנת רכש של מערכות טילי קרקע-קרקע בליסטיים LORA מתוצרת התעשייה האווירית לישראל (מלמ/תע"א).

הצבת מערכות LORA באיים האגאיים ובמזרח הים התיכון היא חלק מתוכנית מקיפה לשדרג את ארסנל הנשק-מנגד של יוון. מומחי צבא יווניים מעריכים כי הכנסת טילי Lורה לשירות תספק מענה ישיר ואפקטיבי לארסנל הטילים הטורקי, ובפרט לטילים כדוגמת BORA או TAYFUN, ובכך תייצר הרתעת נגד אמינה. היכולות: תקיפות עומק מדויקות בטווח של 430 ק"מ טיל ה-LORA, שהוצג לראשונה בתערוכה באתונה בשנה שעברה, הוא נשק טקטי ואסטרטגי ברמת דיוק גבוהה במיוחד: הצילה את כלביה תוך סכנת מוות: קור רוח מדהים מול שריפה משתוללת | צפו אריה רוזן | 10.12.25 השוטרים שמרו על הגנב שבלע תכשיט במשך שישה ימים - הסבלנות השתלמה אריה רוזן | 10.12.25 טווח ודיוק: הטיל מאפשר ביצוע תקיפות עומק מדויקות לטווח של 90 עד 430 קילומטרים, ומתבסס על הנעה חד-שלבית בדלק מוצק. הניווט משלב בין GNSS לניווט אינרציאלי, המבטיח דיוק מרבי בתקיפה מתוך תחומי יוון. פריסה ושיגור: המערכת מוצבת על גבי משאית במשקל 16 טונות ומאפשרת שיגור מהיר מכל כיוון (360 מעלות). ראש נפץ: משקל הטיל הכולל עומד על 1,600 קילוגרם. ניתן לשאת מספר סוגי ראשי נפץ, כולל ראש קרב רסס/פיצול במשקל של כ-570 ק"ג, או ראש חודרן במשקל של עד 600 ק"ג. ייעוד: הטילים מיועדים להימסר בעיקר לחיל האוויר היווני, אם כי הוקצו טילים גם עבור חילות היבשה. קיימת גם גרסה ימית עבור כלי שיט, מה שמצביע על יכולת פריסה רחבה.

תרגיל צבאי רחב ביוון ( צילום: אתר עדכוני צה"ל )

הקשר הישראלי: חיזוק הציר האסטרטגי

הכוונה לרכוש את מערכת LORA משקפת את הקשרים הביטחוניים ההדוקים והמעמיקים בין יוון לישראל. רכש זה, אם יצא לפועל, יצטרף לעסקאות קודמות המבססות את הציר הביטחוני בין שתי המדינות.

במהלך דצמבר 2025, אישר הפרלמנט ההלני את רכש מערכות שיגור הרקטות המתקדמות PULS מתוצרת חברת אלביט מערכות, בעסקה גדולה המוערכת בשווי של 650 מיליון יורו. רכישת טילי LORA מהתעשייה האווירית היא נדבך נוסף בחיזוק יכולות "הנשק החכם" של יוון באמצעות טכנולוגיה ישראלית, במטרה להשיג הרתעה אפקטיבית ויציבות אזורית.