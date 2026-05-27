מלכודת מוות בעיר התורה: אלפי מרפסות בסכנת קריסה מיידית

בניה מסוכנת בבני ברק ( צילום: הרשות לאכיפה במקרקעין )

הרשות לאכיפה במקרקעין השלימה לאחרונה סקר הנדסי מקיף ודרמטי בעיר בני ברק, במסגרתו בוצע מיפוי נרחב של אלפי מרפסות ברחבי העיר. הסקר נערך בשל חשש ממשי ומיידי לכך שמרפסות רבות מהוות סכנת חיים חמורה להולכי הרגל ולדיירים עצמם.

במסגרת המבצע ההנדסי חסר התקדים, נסרקו ונבדקו כ-6,500 מרפסות ברחבי העיר. הממצאים הראשוניים שהגיעו לידי מערכת האתר מוגדרים כמבהילים: כבר בשלב הראשון של המיפוי, סימנו המפקחים והמהנדסים כ-2,500 מרפסות ב-1,250 בנייני מגורים שונים, לגביהן קיים חשש כבד ומבוסס כי הן עלולות להיות מסוכנות ואינן יציבות מבחינה קונסטרוקטיבית.

דוח הסקר המלא והממצאים המדאיגים הועברו באופן בהול לשולחנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק. העירייה נדרשת כעת לבצע בדיקה רחבת היקף ותחת לוח זמנים צפוף, על מנת לבחון האם לאותן אלפי מרפסות קיימים היתרי בנייה כחוק ואישורי בטיחות חתומים על ידי מהנדס מוסמך. ברשות לאכיפה במקרקעין מבהירים כי לא מדובר באירוע בירוקרטי שגרתי, וכי בהתאם לממצאי הבדיקה הסופיים של הוועדה המקומית – תחליט הרשות על המשך צעדיה המבצעיים. המשמעות בשטח עלולה להיות דרמטית: החל מהוצאת צווי סגירה ופינוי מיידיים למרפסות מסוכנות, ועד להגשת כתבי אישום פליליים נגד בעלי נכסים שביצעו חריגות בנייה רשלניות שמסכנות את שלום הציבור.

רקע: גל אכיפה נרחב במקרקעין

הסקר בבני ברק מצטרף לסדרת פעולות אכיפה שמבצעת הרשות לאכיפה במקרקעין בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. כפי שדווח בכיכר השבת, הרשות מבצעת פעולות אכיפה נרחבות נגד בנייה בלתי חוקית, במיוחד במתחמים מועדפים לדיור.

לקראת חג הסוכות, הרשות פרסמה אזהרה מיוחדת מפני הקמת מרפסות או תוספות בנייה ארעיות לשם הצבת סוכה. כפי שפורסם בכיכר השבת, הרשות הבהירה כי כל מבנה המוקם בגובה, גם אם מדובר בסוכה ארעית, מחייב היתר בנייה ואישור קונסטרוקטור. העדר אישורים כאלה הופך את הפעולה לעבירה פלילית על פי חוק התכנון והבנייה, עם קנסות של מאות אלפי שקלים.

יצוין כי בשנים האחרונות התרחשו מספר אירועים חמורים של קריסת מבנים ופינוי בניינים מסוכנים ברחבי הארץ. בין היתר, פונו בניינים בקרית אתא, בית שמש ורעננה, עקב סדקים וחשש לקריסה. הרשות לאכיפה במקרקעין ממשיכה לאכוף שימוש אסור ובלתי חוקי במקרקעין, תוך שימוש בכלל הכלים העומדים לרשותה.