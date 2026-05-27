כיכר השבת
"עוול מוסרי וחברתי"

"הילדים לא צריכים לשלם": ההצעה המהפכנית של סגן ראש עיריית בית שמש נגד שלילת הדירות מאברכים

סגן ראש העיר ויו"ר דגל התורה בבית שמש ישראל סילברסטיין שיגר מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג ובו הוא מציע פתרון מהפכני לפתרון שלילת 'דירות בהנחה' מאברכים עמלי התורה שלא התגייסו • "משפחות של עבריינים יכולות להשתתף בדיור, אבל אברכים לא", הוא זועק וקורא להקפאת שיווקי רמ"י (חרדים)

סגן ראש העיר מדגל התורה עם מ"מ ראש העיר שמעון גולדברג

סגן ראש העיר בית שמש ויו"ר דגל התורה המקומית, ישראל סילברסטיין, שיגר היום (רביעי) מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג, בו הוא מציג פתרון לעוולה הנעשית לאברכי הכוללים בנוגע ל.

המכתב מגיע על רקע החלטת רשות מקרקעי ישראל למנוע מצעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי להשתתף בתוכנית "דירה בהנחה". 'כיכר השבת' מפרסם את המכתב המלא בפרסום ראשון.

סילברסטין כזכור, נחשב לאיש דגל התורה הבכיר בעיר ואף היה ברשימת המועמדים של דגל התורה לראשות העיר, אך לבסוף, בעצת גדולי ישראל, החליט לוותר על התפקיד עבור שמואל גרינברג, שבתמורה התחייב לעמוד על צרכי הציבור החרדי בעיר, וכעת סילברסטיין דורש ממנו להתערב למען האברכי, בציפייה להיענות מיידית של ראש העיר להצעה, בשונה ממקרים אחרים בהם הופרו ההסכמים הפנימיים.

"בשבועות האחרונים קיבלה רמ"י, בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, החלטה מקוממת ואכזרית", כותב סילברסטיין בפתח המכתב. "זו אינה רק החלטה משפטית. זו אמירה ציבורית קשה ומסוכנת נגד ציבור שלם. זו רדיפה במסווה של מנהל תקין. ובעיקר - זו פגיעה אנושה בחפים מפשע".

ישראל סילברסטין ושמוליק גרינברג

"מה אשמים הילדים?"

סילברסטיין מעלה שאלה מוסרית בסיסית: "גם לשיטתם של רודפנו, הם חייבים לשאול את עצמם שאלה בסיסית של צדק ואנושיות: מה אשמים הילדים? מה אשמה האישה? מה אשמה משפחה צעירה שכל חלומה הוא קורת גג?"

במכתב מובאת דוגמה מחריפה: "הרי במדינת ישראל גם אדם ששדד בנק בעשרים מיליון שקלים ונידון לעשרים שנות מאסר - משפחתו יכולה להגיש מועמדות לתוכנית דיור. גם אדם שהורשע בעבירות החמורות ביותר ומרצה מאסר עולם - בני משפחתו אינם נענשים בשל מעשיו. ורק כאן, 'בעוון' לימוד תורה ובעוון השתייכות לציבור החרדי - מחליטים להעניש משפחות שלמות".

המכתב שנשלח

קריאה להקפאת ההגרלות

סילברסטיין קורא לראש העיר ולחברי מועצת העיר לצאת בקריאה ברורה ונחרצת לרמ"י לעצור את העוול לאלתר. "לא ניתן להשלים עם מצב שבו משפחות צעירות בבית שמש נאלצות להצטופף בתת־תנאים, ביחידות דיור שאינן ראויות למגורים, רק משום שנשללה מהן ההזדמנות שכל אזרח אחר במדינת ישראל מקבל", הוא כותב.

המכתב מדגיש את הכפל מידה: "כן - גם מי שלא שירת בצה"ל במגזר הערבי יכול להשתתף בתוכניות הדיור. כן - גם משפחות של עבריינים ופושעים מהחמורים ביותר יכולים להשתתף בתוכניות הדיור. אבל דווקא הציבור החרדי, דווקא משפחות של אברכים ותלמידי תורה, מסומנים כמטרה ומופלים לרעה".

"לא נמשיך להגיש את הלחי השנייה"

סילברסטיין מציע מהלך דרמטי: "יש בבית שמש עתודות קרקע פרטיות רבות. יש אפשרויות אחרות לפיתוח העיר בלי רמ"י. אי אפשר מצד אחד לפגוע בתושבים שלנו, ומצד שני לצפות שנמשיך לשתף פעולה כרגיל עם שיווקי הקרקעות של רמ"י".

הוא קורא לחברי מועצת העיר להצטרף לקריאה להקפאה מיידית של ההגרלות עד למציאת פתרון מלא והוגן, וכמובן לאחר שיביאו את השאלה להכרעת מרנן ורבנן גדולי ישראל. "לא ייתכן שזוג צעיר חרדי ייענש רק משום שהוא משתייך למגזר הלא נכון פוליטית", הוא מסכם.

בסיום המכתב, סילברסטיין מדגיש: "המאבק הזה אינו רק על דירות. הוא מאבק על כבודם של לומדי התורה. על שוויון. על הזכות של הציבור החרדי לחיות כאן כאזרחים שווי זכויות במדינה יהודית. אסור לנו להמשיך להגיש את הלחי השנייה. הגיע הזמן לומר בקול ברור: לא הילדים צריכים לשלם".

יצוין כי בית שמש היא אחת הערים המרכזיות בישראל בתחום הדיור, כאשר אלפי משפחות צעירות ממתינות להגרלות ורוצות לרכוש דירות במקום.

כזכור ח"כ ינון אזולאי מש"ס תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, בטענה שבזכותם משפחות מחבלים יקבלו דירה בהנחה בעוד לומדי תורה לא.

סילברסטיין, הידוע כאיש דגל התורה הבכיר בעיר, זכה בעבר לתמיכה מהרב הבכיר בעיר שכתב עליו לח"כ גפני: "הוא מסור בכל לב וירא שמים".

11
מי שמשתתף בבחירות הטמאות אל לו להתלונן אלא על עצמו
קובי
גם מי שלא משתתף חי על חשבון המדינה, הוא נזקק למדינה בדיוק כמו מי שמצביע
חמודי
10
מערכת המשפט עם היועצים למיניהם ירדו לשפל שלא היה כדוגמתו ברדיפת את החרדים ועולם התורה, המדינה הפכה למדינת סדום, גם שם היו חוקים
צבי
הימין הוא לא שותף
עזוב
9
בהחלט הגיע הזמן להיות יצירתיים....
טוב מאוד
8
גולדברג מחריב את העיר בונה בכל מקום כשאין תשתיות מינימליות, בית שמש נהפכת לבני ברק
רמה ד/
מאז עיזה בלוך הכל מוזנח, וגולדברג עסוק בלבנות כשאף אחד לא מבין מה האינטרס שלו
אכן
7
גולדברג מחפש כותרות, בתכלס אם לא ישווקו השטחים של רמ"י אז אלו שכן זכאים לא יקבלו את ההטבה של דירה בהנחה, חלם וגלגול עיניים
מחפש כותרת
6
שהעיריה לא תאשר שום תוכנית של רמי ולא תעזור עד שיוסר החרם על החרדים אם הם חושבים שנוליד ילדים לצבא והם התעללו בנו הם טועים אנחנו לא פרייאים שלהם
יהושע
5
מהלך מתוכנן להוריד את היצא הדירות בבית שמש בשביל שהדירות של העסקנים יהיו יקרים יותר
חחחחחחח
4
במסווה של דאגה לציבור העסקנים לא מפסיקים להראות ראו כשר אני, כנראה שבשטחים הפרטיים מישהו מרוויח על חשבונינו יותר ממה שמרוויחים בשטחי מדינה
עסקנים מוחשתים
3
מישהו יכול להסביר מי בדיוק ידפק מזה ? ועל מי מאיימים אם לא ישווקו דירות בבית שמש ?
למי שחושב שאנו מטומטמים
2
בעצם מישהו יכול להסביר ?
רעיון גאוני

