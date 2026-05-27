סגן ראש העיר מדגל התורה עם מ"מ ראש העיר שמעון גולדברג

סגן ראש העיר בית שמש ויו"ר דגל התורה המקומית, ישראל סילברסטיין, שיגר היום (רביעי) מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג, בו הוא מציג פתרון לעוולה הנעשית לאברכי הכוללים בנוגע לדירה בהנחה.

המכתב מגיע על רקע החלטת רשות מקרקעי ישראל למנוע מצעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם הצבאי להשתתף בתוכנית "דירה בהנחה". 'כיכר השבת' מפרסם את המכתב המלא בפרסום ראשון. סילברסטין כזכור, נחשב לאיש דגל התורה הבכיר בעיר ואף היה ברשימת המועמדים של דגל התורה לראשות העיר, אך לבסוף, בעצת גדולי ישראל, החליט לוותר על התפקיד עבור שמואל גרינברג, שבתמורה התחייב לעמוד על צרכי הציבור החרדי בעיר, וכעת סילברסטיין דורש ממנו להתערב למען האברכי, בציפייה להיענות מיידית של ראש העיר להצעה, בשונה ממקרים אחרים בהם הופרו ההסכמים הפנימיים. "בשבועות האחרונים קיבלה רמ"י, בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, החלטה מקוממת ואכזרית", כותב סילברסטיין בפתח המכתב. "זו אינה רק החלטה משפטית. זו אמירה ציבורית קשה ומסוכנת נגד ציבור שלם. זו רדיפה במסווה של מנהל תקין. ובעיקר - זו פגיעה אנושה בחפים מפשע".

ישראל סילברסטין ושמוליק גרינברג

"מה אשמים הילדים?"

סילברסטיין מעלה שאלה מוסרית בסיסית: "גם לשיטתם של רודפנו, הם חייבים לשאול את עצמם שאלה בסיסית של צדק ואנושיות: מה אשמים הילדים? מה אשמה האישה? מה אשמה משפחה צעירה שכל חלומה הוא קורת גג?"

במכתב מובאת דוגמה מחריפה: "הרי במדינת ישראל גם אדם ששדד בנק בעשרים מיליון שקלים ונידון לעשרים שנות מאסר - משפחתו יכולה להגיש מועמדות לתוכנית דיור. גם אדם שהורשע בעבירות החמורות ביותר ומרצה מאסר עולם - בני משפחתו אינם נענשים בשל מעשיו. ורק כאן, 'בעוון' לימוד תורה ובעוון השתייכות לציבור החרדי - מחליטים להעניש משפחות שלמות".

קריאה להקפאת ההגרלות

סילברסטיין קורא לראש העיר ולחברי מועצת העיר לצאת בקריאה ברורה ונחרצת לרמ"י לעצור את העוול לאלתר. "לא ניתן להשלים עם מצב שבו משפחות צעירות בבית שמש נאלצות להצטופף בתת־תנאים, ביחידות דיור שאינן ראויות למגורים, רק משום שנשללה מהן ההזדמנות שכל אזרח אחר במדינת ישראל מקבל", הוא כותב.

המכתב מדגיש את הכפל מידה: "כן - גם מי שלא שירת בצה"ל במגזר הערבי יכול להשתתף בתוכניות הדיור. כן - גם משפחות של עבריינים ופושעים מהחמורים ביותר יכולים להשתתף בתוכניות הדיור. אבל דווקא הציבור החרדי, דווקא משפחות של אברכים ותלמידי תורה, מסומנים כמטרה ומופלים לרעה".

"לא נמשיך להגיש את הלחי השנייה"

סילברסטיין מציע מהלך דרמטי: "יש בבית שמש עתודות קרקע פרטיות רבות. יש אפשרויות אחרות לפיתוח העיר בלי רמ"י. אי אפשר מצד אחד לפגוע בתושבים שלנו, ומצד שני לצפות שנמשיך לשתף פעולה כרגיל עם שיווקי הקרקעות של רמ"י".

הוא קורא לחברי מועצת העיר להצטרף לקריאה להקפאה מיידית של ההגרלות עד למציאת פתרון מלא והוגן, וכמובן לאחר שיביאו את השאלה להכרעת מרנן ורבנן גדולי ישראל. "לא ייתכן שזוג צעיר חרדי ייענש רק משום שהוא משתייך למגזר הלא נכון פוליטית", הוא מסכם.

בסיום המכתב, סילברסטיין מדגיש: "המאבק הזה אינו רק על דירות. הוא מאבק על כבודם של לומדי התורה. על שוויון. על הזכות של הציבור החרדי לחיות כאן כאזרחים שווי זכויות במדינה יהודית. אסור לנו להמשיך להגיש את הלחי השנייה. הגיע הזמן לומר בקול ברור: לא הילדים צריכים לשלם".

יצוין כי בית שמש היא אחת הערים המרכזיות בישראל בתחום הדיור, כאשר אלפי משפחות צעירות ממתינות להגרלות ורוצות לרכוש דירות במקום.

כזכור ח"כ ינון אזולאי מש"ס תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, בטענה שבזכותם משפחות מחבלים יקבלו דירה בהנחה בעוד לומדי תורה לא.

סילברסטיין, הידוע כאיש דגל התורה הבכיר בעיר, זכה בעבר לתמיכה מהרב הבכיר בעיר שכתב עליו לח"כ גפני: "הוא מסור בכל לב וירא שמים".