ההצבעה על החוק במליאה

גל ביקורת חריף הופנה בדקות האחרונות (רביעי) מצד נציגי יהדות התורה כלפי הציונות הדתית, לאחר שחברי הסיעה נעדרו מההצבעה על חוק המעונות שאושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת. בעוד עוצמה יהודית תמכה בחוק יחד עם הסיעות החרדיות, בחרה הציונות הדתית להחרים את ההצבעה - מהלך שעורר זעם בקרב מנהיגי יהדות התורה.

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, מסר בתגובה חריפה: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי - כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו - מוכיח שאין באמת גוש". מקלב הוסיף והבהיר כי "העובדה שמפלגה שלמה בקואליציה החרימה את ההצבעה ואף ניסתה להכשיל את החוק, לצד התנגדותם לחוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, מוכיחה כי טענות הליכוד שיש בידם לגייס רוב לחוקים החשובים לנו אינן נכונות".

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לא נותר חייב ותקף אף הוא את ההתנהלות. "מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל עליהן בשכרן ובתנאי העסקתן", ציין גפני. "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש". גפני המשיך והפנה ביקורת נוקבת כלפי הציונות הדתית: "גם שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו". בסיום דבריו הזהיר: "חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

"פרצופו האמיתי של סמוטריץ'"

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, בחר להתמקד בביקורת אישית כלפי יו"ר הציונות הדתית. "ההימנעות של בצלאל סמוטריץ' בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי", מסר גולדקנופף. "כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו, הילדים החרדים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה".

ח"כ מאיר פרוש הצטרף לביקורת והבהיר: "אישור הצעת חוק המעונות שיזם הרב ישראל אייכלר בקריאה טרומית, הוא צעד משמעותי בדרך לתיקון העוול הנורא שנעשה למשפחות לומדי התורה". פרוש הוסיף כי "בושה שחברי כנסת מהאופוזיציה, לצד בודדים מהקואליציה, בחרו לפגוע כך בילדים קטנים".

"נקודת אור בתוך חשכת הרדיפה"

יוזם החוק, סגן השר ישראל אייכלר, בירך על אישור החוק בקריאה טרומית. "חוק המעונות שהצעתי כבר לפני חודשים ארוכים מעגן את זכות האם העובדת בהנחה למעון ילדים בלי קשר למעשי הבעל", הבהיר אייכלר. "ההצבעה של הכנסת בעד החוק היא נקודת אור חשובה בתוך חשכת רדיפת הציבור החרדי כולו".

אייכלר הוסיף: "אם השלטון החילוני לא מבין את חשיבות לימוד התורה - לפחות בהיבט הזה הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואמהות גזירות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה". בסיום דבריו ציין כי "מדובר בבשורה חשובה לאלפי משפחות שהחוק הזה יסייע להן להפרנס בשוק העבודה בכבוד".

רקע: המאבק על חוק המעונות

כאמור, הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. החוק מבקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

יצוין כי בעוד חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, חברי סיעת עוצמה יהודית התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק יחד עם הסיעות החרדיות. ח"כ דן אילוז מהליכוד היה חבר הכנסת היחיד מהקואליציה שהצביע נגד, מהלך שעורר זעם במליאה וצרחות מצד ח"כ ינון אזולאי.

על פי הנמסר, סיעת הליכוד החליטה לתמוך בחוק לאחר שב'דגל התורה' איימו לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר באם לא יהיה רוב להעברת חוק המעונות.