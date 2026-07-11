דן אילוז עוזב את הליכוד: "לא אתן צ'ק פתוח לחרדים"

ח"כ דן אילוז ( צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת )

חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי לא יתמודד בפריימריז של מפלגת הליכוד לקראת הבחירות הקרובות. ההחלטה מגיעה לאחר שאילוז הפך לאחד הקולות הבולטים והעקביים ביותר במפלגה נגד הקו בנושאי דת ומדינה, ובמיוחד נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

פרישתו של אילוז מצטרפת לעזיבתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין בשבוע שעבר, ובמערכת הפוליטית מבינים את המסר: הליכוד סוגר את השורות. עם עזיבתם של השניים, נמחק למעשה הקול האחרון והמשמעותי בתוך סיעת הליכוד שהעז להתנגד בגלוי לחוקים השנויים במחלוקת.

אדלשטיין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מהפטור מגיוס ועד הוויכוחים בוועדות מה איזנקוט ביקש להשיג בריאיון הבלעדי ל'כיכר השבת'? ישי כהן מסביר יוני גבאי | 09.07.26 לאורך הקדנציה האחרונה, אילוז הפך ל"ילד הרע" של הקואליציה. הוא התייצב בעקביות נגד חוק הפטור מגיוס, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה – צעדים שהציבו אותו בחיכוך תמידי עם הנהגת מפלגתו ועם הסיעות החרדיות. הפיצוץ הסופי התרחש ככל הנראה רק לפני ימים אחדים, בוויכוח סוער ובלתי נשכח בוועדת הכנסת. אילוז נכנס לעימות חזיתי מול יו"ר הקואליציה אופיר כץ סביב חוק יסוד לימוד תורה, ויכוח שהבהיר לכולם: הדרך של אילוז ושל הנהגת הליכוד כבר מזמן לא הולכת באותו המסלול. במהלך ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, אילוז הצביע נגד החוק למרות שהוחלט להסיר ממנו את הסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים בצה"ל. לדבריו: "ה'ריכוך' בחוק יסוד לימוד התורה הוא פשוט עבודה בעיניים, שכן היעד היחיד של החוק נותר מניעת התניית הטבות בגיוס".

בעקבות הצבעתו, פרצה מהומה במליאה כאשר חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס התקרבו למקומו וצעקו לעברו: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך".

"לא אתן צ'ק פתוח לחרדים"

אילוז התייחס להחלטתו בריאיון שהעניק לאחר ההודעה, ומסר: "לא הבנתי את הדרך ברפורמה המשפטית". הוא הבהיר כי ישאר בכנסת עד תום הקדנציה הנוכחית, ואמר בנחרצות: "אני לא מתכוון לתת מתנות למי שמנסה להעביר בשבועות הקרובים את חוק מעצר עריקים וחוק לימוד התורה".

עוד הוסיף אילוז: "לא יכול להיות מצב שמפלגה שאני חלק ממנה תשלים ל-61 לצד זה או אחר". הוא ציין כי יקדיש את התקופה הקרובה ליצירת מצב בו "יש חמש רשימות שרצות במקביל. רק כוח עצמאי שיקבע שהממשלה תהיה רחבה וציונית - יוכל באמת לגרום לדבר הזה לקרות".

יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מגעים עם מפלגת המילואימניקים

על פי דיווחים, אילוז מקיים מגעים עם יועז הנדל, יו"ר מפלגת "המילואימניקים", לאחר שהפך לקול חריג בתוך מפלגתו. גם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית מקיים שיחות דומות עם הנדל, לאחר שהתנגד בעקביות לחוק הפטור מגיוס ולחוק יסוד לימוד תורה.

כעת, כששני חברי כנסת בכירים ובעלי משנה אידיאולוגית עוזבים את מפלגותיהם בזמן קצר, השאלה הגדולה שנותרת בחדרי החדרים של הכנסת היא מי יהיה הבא בתור – והאם הליכוד והציונות הדתית הופכים למפלגות שבהן אין מקום לקולות שונים.

בליכוד, בינתיים, מתכוננים לפריימריז הקרובים שיתקיימו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. ועדת החוקה של המפלגה התכנסה לאחרונה לדון בשינויים האפשריים בשיטת הפריימריז, כאשר ההכרעה הסופית צפויה להתקבל בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו.