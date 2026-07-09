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מה איזנקוט ביקש להשיג בריאיון הבלעדי ל'כיכר השבת'? ישי כהן מסביר

פרשן 'כיכר' ישי כהן בתוכנית בוקר של קשת 12: איזנקוט מנסה לדבר ישירות לציבור החרדי • מסר ברור: אני לא פוסל אתכם, גדלתי בבית כזה | מאחורי הקלעים: חרדים שוקלים שיתוף פעולה עם איזנקוט (פוליטי מדיני)

5תגובות
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צפו בפרשנות המלאה| צילום: צילום: מתוך 'קשת 12'

, ישי כהן, התראיין הבוקר (חמישי) לתוכנית הבוקר של 'קשת 12' בהגשת אלמוג בוקר והתייחס לריאיון הבלעדי שהעניק יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ל'כיכר השבת'. כהן הסביר כי מדובר בניסיון של איזנקוט לפנות ישירות לציבור החרדי ולמצביעי ש"ס, תוך שהוא מנסה להציג עצמו כמי שמבין ומעריך את עולם התורה.

"איזנקוט ביקש לדבר ישירות לציבור החרדי ומצביעי ש"ס", הסביר כהן. "המסר שלו ברור: אני לא פוסל אתכם, אני מכיר אתכם, גדלתי בבית כזה, אני מעריך את לימוד התורה".

על פי דבריו, הרמטכ"ל לשעבר מנסה להציג עמדה מתונה יותר מחבריו לגוש, כשהוא מדגיש שבניגוד לאחרים הוא לא בא בהצהרות פופוליסטיות של אפס פטורים, אלא מדבר על 3% ממחזור גיוס שיקבלו פטור מוחלט.

גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו
גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו| צילום: הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה

לצד המסרים המרככים, ציין כהן כי איזנקוט לא ויתר על הביקורת. "הוא הדגיש שיש לו גם ביקורת על ", אמר הפרשן, "בסיפור החטופים, בגיוס והתקיפה באיראן באפריל 2024". כהן הוסיף כי איזנקוט מסר גם מסר לתומכיו שלו: "אי אפשר להעביר חוק של מאה אחוז גיוס, הכל או כלום, או לפסול זכות הצבעה למי שלא מתגייס".

בהקשר זה, הפנה כהן לדברים שאמר איזנקוט בריאיון הבלעדי ל'כיכר השבת', בהם הבהיר כי "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל". איזנקוט אף הוסיף באותו ריאיון: "אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל... אמא שלי הצביעה ש"ס 30 שנה".

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

"איזנקוט לא פוסל את ש"ס"

כהן הדגיש כי בניגוד לחבריו בגוש האופוזיציה, איזנקוט לא פוסל את ש"ס מראש. "איזנקוט לא פוסל את ש"ס, אם תקבל את העקרונות שלו ובראשם סיפור ".

ישי כהן ציין כי: "מאחורי הקלעים אצל החרדים מדברים על אופציה של שיתוף פעולה עם איזנקוט, מידיעה שייצטרכו להתפשר בסוגיית הגיוס", במצב בו ראש המשמלה, בנימין נתניהו, לא משיג את ה-31 להרכבת ממשלה.

אריה דרעיחוק הגיוסישי כהןגדי איזנקוטבחירות 2026

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0 תגובות

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5
העולם הזה מלא בהבטחות, אבל כולם יודעים שרק התורה היא המגן שלנו. איזנקוט מדבר על גיוס, אבל בלי הבנה אמיתית של מה זה עולם התורה, זה יישאר תמיד בערבון מוגבל.
שלמה
4
היינו בסרט הזה כבר. דברו איתי על עשייה בשטח, על הצרכים של הציבור. אם הוא באמת רוצה שיתוף פעולה, הוא יצטרך להוכיח שהוא לא רק מדבר, אלא באמת מכבד את הדרך שלנו.
פורת
3
הכל בחיים זה מלמעלה, אבל מה אנחנו עושים עם זה? הוא מדבר על אחדות, וזה משהו שאנחנו צריכים יותר מהכל עכשיו. אל תהיו שליליים מראש.
ליאון
2
תמיד הם באים לפני בחירות, נכון? אבל בואו, מילים זה לא פוליטיקה, מילים זה כוח. אם הוא באמת מכיר בערך שלנו, זה כבר שינוי משמעותי במערכת.
עידן
1
מעניין מה יגידו על זה בדרגים הגבוהים יותר. בסוף, אנחנו צריכים מישהו שלא יפגע בעולם התורה. אם הוא באמת מוכן לפשרה ולא ל'הכל או כלום' של הלפידים למיניהם, אולי יש על מה לדבר. רק שלא יתקפל ברגע שיתחילו הלחצים מהתקשורת
תורג'מן

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