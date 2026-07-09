צפו בפרשנות המלאה - צילום: מתוך 'קשת 12' צפו בפרשנות המלאה | צילום: צילום: מתוך 'קשת 12' 10 10 0:00 / 4:29

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר (חמישי) לתוכנית הבוקר של 'קשת 12' בהגשת אלמוג בוקר והתייחס לריאיון הבלעדי שהעניק יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ל'כיכר השבת'. כהן הסביר כי מדובר בניסיון של איזנקוט לפנות ישירות לציבור החרדי ולמצביעי ש"ס, תוך שהוא מנסה להציג עצמו כמי שמבין ומעריך את עולם התורה.

"איזנקוט ביקש לדבר ישירות לציבור החרדי ומצביעי ש"ס", הסביר כהן. "המסר שלו ברור: אני לא פוסל אתכם, אני מכיר אתכם, גדלתי בבית כזה, אני מעריך את לימוד התורה". על פי דבריו, הרמטכ"ל לשעבר מנסה להציג עמדה מתונה יותר מחבריו לגוש, כשהוא מדגיש שבניגוד לאחרים הוא לא בא בהצהרות פופוליסטיות של אפס פטורים, אלא מדבר על 3% ממחזור גיוס שיקבלו פטור מוחלט.

גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו - הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו | צילום: הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה 10 10 0:00 / 27:53

לצד המסרים המרככים, ציין כהן כי איזנקוט לא ויתר על הביקורת. "הוא הדגיש שיש לו גם ביקורת על אריה דרעי", אמר הפרשן, "בסיפור החטופים, בגיוס והתקיפה באיראן באפריל 2024". כהן הוסיף כי איזנקוט מסר גם מסר לתומכיו שלו: "אי אפשר להעביר חוק של מאה אחוז גיוס, הכל או כלום, או לפסול זכות הצבעה למי שלא מתגייס".

בהקשר זה, הפנה כהן לדברים שאמר איזנקוט בריאיון הבלעדי ל'כיכר השבת', בהם הבהיר כי "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, וראיתי אותם כרמטכ"ל". איזנקוט אף הוסיף באותו ריאיון: "אני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משולבת, ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל... אמא שלי הצביעה ש"ס 30 שנה".

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

"איזנקוט לא פוסל את ש"ס"

כהן הדגיש כי בניגוד לחבריו בגוש האופוזיציה, איזנקוט לא פוסל את ש"ס מראש. "איזנקוט לא פוסל את ש"ס, אם תקבל את העקרונות שלו ובראשם סיפור גיוס חרדים".

ישי כהן ציין כי: "מאחורי הקלעים אצל החרדים מדברים על אופציה של שיתוף פעולה עם איזנקוט, מידיעה שייצטרכו להתפשר בסוגיית הגיוס", במצב בו ראש המשמלה, בנימין נתניהו, לא משיג את ה-31 להרכבת ממשלה.