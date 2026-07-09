גיוס בכפייה: המון זועם הפך רכב צבאי לאחר מעצר דרמטי של משתמט

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי ( צילום: רשתות חברתיות )

ערב של התפרעויות אלימות זעזע את רובע סיחיב שבלבוב, כאשר עימותים קשים פרצו בין אזרחים לבין נציגי מרכז הגיוס הטריטוריאלי. האירוע, שהחל כבדיקת מסמכים שגרתית, הידרדר במהירות למפגן זעם ציבורי חסר תקדים שבו הפכו תושבים מקומיים רכב שירות צבאי על פניו.

הדרמה החלה בסביבות השעה 21:30 ברחוב סטריסקה, במהלך פעילות משותפת של המשטרה ונציגי הגיוס. הכוחות עצרו לבדיקה צעיר יליד 1996, ולאחר בירור התגלה כי הוא מוגדר כמשתמט משירות צבאי המבוקש מאז ה-12 ביוני. הצעיר הועבר מיידית למרכז הגיוס ומשם לבדיקות רפואיות.

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי - צילום: רשתות חברתיות אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

בעוד הצעיר מפונה מהמקום, קבוצה של אזרחים מקומיים החלה להתגודד סביב צוות גיוס נוסף שנותר בשטח. "אני חילוני עם הערכה עצומה לדת": נתניהו פותח הכל על איראן, התפילין ושאלת היורש דני שפיץ | 09:06 עדי ראייה מתארים תמונה של כאוס, תושבת המקום טענה כי הכוחות "הכו אותו, גררו אותו לאוטובוס וברחו". היא הוסיפה כי התושבים החלו לחסום את הכבישים בדרישה להחזיר את "הילד" לביתו. עד ראייה נוסף סיפר כי המשטרה נראתה חסרת אונים מול ההמון המוסת וכי השוטרים "פשוט פחדו לגשת לאנשים".

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי - צילום: רשתות חברתיות אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:09

הקבוצה שהתאספה הקיפה את הרכב הצבאי באגרסיביות ובסופו של דבר גרמה לו נזק כבד והפכה אותו על הכביש. בתמונות מהזירה נראה הרכב הצבאי כשהוא מוטל על צידו בלב נתיב הנסיעה.

מושל מחוז לבוב, מקסים קוזיצקי, כינס ישיבת חירום עם גורמי אכיפת החוק והבהיר כי "כל מי שביצע עבירות פליליות, כולל הפרעה לפעילות אנשי צבא, יזוהה ויעמוד לדין".

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי - צילום: רשתות חברתיות אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

במקביל, ה-TCC הודיע כי תתבצע בדיקה פנימית בנוגע לחוקיות פעולותיהם של אנשי המילואים במהלך המעצר. אירוע זה מצטרף לרצף של מקרי אלימות קודמים באזור, כולל מקרה של רצח חייל TCC בלבוב בעבר, המדגישים את המתח הגובר סביב סוגיית הגיוס במדינה.