כיכר השבת
"סדנא דארעא" 

גיוס בכפייה: המון זועם הפך רכב צבאי לאחר מעצר דרמטי של משתמט

על רקע מצוקת החיילים בחזית והורדת גיל הגיוס, המרד ברחובות אוקראינה עולה שלב  | האם זהו הסדק המשמעותי הראשון בחזית העורף? כשצעיר אחד נלקח בכוח אל תוך ניידת, שכונה שלמה יצאה למלחמה חזיתית מול המגייסים (חדשות בעולם)

2תגובות
אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי (צילום: רשתות חברתיות)

ערב של התפרעויות אלימות זעזע את רובע סיחיב שבלבוב, כאשר עימותים קשים פרצו בין אזרחים לבין נציגי מרכז הגיוס הטריטוריאלי. האירוע, שהחל כבדיקת מסמכים שגרתית, הידרדר במהירות למפגן זעם ציבורי חסר תקדים שבו הפכו תושבים מקומיים רכב שירות צבאי על פניו.

הדרמה החלה בסביבות השעה 21:30 ברחוב סטריסקה, במהלך פעילות משותפת של המשטרה ונציגי הגיוס. הכוחות עצרו לבדיקה צעיר יליד 1996, ולאחר בירור התגלה כי הוא מוגדר כמשתמט משירות צבאי המבוקש מאז ה-12 ביוני. הצעיר הועבר מיידית למרכז הגיוס ומשם לבדיקות רפואיות.

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי
אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

בעוד הצעיר מפונה מהמקום, קבוצה של אזרחים מקומיים החלה להתגודד סביב צוות גיוס נוסף שנותר בשטח.

עדי ראייה מתארים תמונה של כאוס, תושבת המקום טענה כי הכוחות "הכו אותו, גררו אותו לאוטובוס וברחו". היא הוסיפה כי התושבים החלו לחסום את הכבישים בדרישה להחזיר את "הילד" לביתו. עד ראייה נוסף סיפר כי המשטרה נראתה חסרת אונים מול ההמון המוסת וכי השוטרים "פשוט פחדו לגשת לאנשים".

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי
אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הקבוצה שהתאספה הקיפה את הרכב הצבאי באגרסיביות ובסופו של דבר גרמה לו נזק כבד והפכה אותו על הכביש. בתמונות מהזירה נראה הרכב הצבאי כשהוא מוטל על צידו בלב נתיב הנסיעה.

מושל מחוז לבוב, מקסים קוזיצקי, כינס ישיבת חירום עם גורמי אכיפת החוק והבהיר כי "כל מי שביצע עבירות פליליות, כולל הפרעה לפעילות אנשי צבא, יזוהה ויעמוד לדין".

אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי
אוקראינה - המון זועם הפך רכב צבאי | צילום: צילום: רשתות חברתיות

במקביל, ה-TCC הודיע כי תתבצע בדיקה פנימית בנוגע לחוקיות פעולותיהם של אנשי המילואים במהלך המעצר. אירוע זה מצטרף לרצף של מקרי אלימות קודמים באזור, כולל מקרה של רצח חייל TCC בלבוב בעבר, המדגישים את המתח הגובר סביב סוגיית הגיוס במדינה.

חוק הגיוסאוקראינהולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינהמשתמטים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בקרוב מחזות כאלה עם החרדים מטרת היועמשית
חחח
1
למדו מהחרדים🤪
איש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר