מה ההבדל בין עריק למשתמט ומה חשוב לדעת? | סערת האפליה וסקר סופר-דאטה | התפקיד שלא קיבלתי בגלל שאני לא ספרדי | אזהרת עוקץ: שירותי חניה לא חוקיים הורסים לכם את הרכב | למה האדמור רוקד עם נעלי בד (דבר ראשון)
שעות לאחר פניית "כיכר השבת" למשרד יחסי הציבור 'וילדר' בגין פרסומים ברשת לפיהם עמד מאחורי קמפיין נגד השתמטות, הודיע המשרד על סיום העבודה עם עיתון "הפלס" המונהג על ידי הרב שמואל אוירבך והפלג הליטאי הקיצוני. וילדר: "סיבות אישיות" (ברנז'ה, עיתונות)
מתוך 15 חברי הכנסת של ישראל ביתנו, ארבעה חברי כנסת לא שירתו בצה"ל, כך טוען העיתונאי אבי רוזן בעיתון 'יום ליום' המזוהה עם ש"ס. רוזן הביא פילוח לגביי השירות של חברי-הכנסת השונים. והתוצאות מעניינות. מבדיקת העיתון עולה כי מר"צ היא המפלגת הג'ובניקים
מפלגת קדימה השיקה הבוקר (שלישי) קמפיין נגד ה"השתמטות", כלשונם. "קדימה לשרת - נתניהו משתמט", כך נכתב על 800 כרזות ענק שהודבקו על אוטובוסים ברחבי הארץ. חבר-הכנסת הרב ישראל אייכלר, הגיב בחריפות כשציטט מדרש: "הנה עיני ה' אלוקים בממלכה החטאה והשמדתי אותה מעל האדמה"
ירידה בשיעור המשתמטים בקרב צעירים חילונים ודתיים לאומיים לעומת שיעור מקבלי הפטור בקרב הציבור החרדי שנשאר יציב ועשוי לגדול, כך עולה מנתונים רשמיים של צה"ל. בעוד אחד מכל שמונה בצבור החילוני והדתי משתמט, הרי שבציבור החרדי חמישה מתוך שישה מקבלים פטור על בסיס "תורתו אומנותו"
במהלך שיחתו השבועית, תקף האדמו"ר מאשלג את הפוליטיקאים שעוסקים בסוגית שיוויון בנטל. והגדיר אותם כלוקים ב"טמטום". והציע פתרון לאי השיויון: "חובה על כל נער חילוני לשאת בעול השמירה וההגנה על המולדת של עם ישראל ולמלא את חובתו הלאומית בלימוד התורה וקיום מצוותיה" עוד אמר "עם ישראל שרד את כל ההיסטוריה האכזרית לא בכח ההרתעה של צה"ל, ולא בכוח מדינת ישראל, אלא בזכות לימוד התורה"
לא רק החרדים משתמטים: מדי שנה, אחד מכל ארבעה גברים בישראל לא מתגייס לצבא, 13 אחוז בשל "תורתו אומנותו" ו-12 אחוז מסיבות אחרות, מהנתונים עולה כי רק מחצית מהמשתמטים הם חרדים. לפי הנתונים, 40.9 אחוז מהנשים לא מתגייסות לצה"ל, כאשר 35 אחוז מתוכן לא מתגייסות בשל הצהרת דת
שבוע לאחר "תחקיר ההשתמטות" שהסעיר את הציבור החרדי, הרמטכ"ל גבי אשכנזי שב ותוקף את תופעת ההשתמטות ומציין כי אחוזים נרחבים לא משרתים בצה"ל במסגרת הסדר של "תורתו אומנותו". "אני חושב שהתופעה הזו היא בלתי נסבלת וצריך לטפל בה", אמר היום לתלמידים בירושלים (צבא)