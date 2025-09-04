עריקים או משתמטים? עו"ד דביר עושה לכם סדר

אלפי צווים נשלחו וחוסר הוודאות חוגג. בריאיון מיוחד עו"ד דביר עושה לכם סדר:

הוא גם מסביר את ההבדל המשפטי בין "עריק" ל"משתמט": עריק הוא מי שהתגייס והפסיק את שירותו באמצע, בעוד משתמט הוא מי שלא התייצב מלכתחילה למועד הגיוס.

לדבריו, ההשלכות המשפטיות לשני המקרים זהות - עבירה של היעדרות משירות צבאי - אך בפועל קיימת הבחנה מהותית. "מי שמקבל צו ראשון חייב להתייצב", הוא מדגיש, "הדבר לא פוגע בזכות לפטור עתידי, אלא להפך - מאפשר לצה"ל לבחון מצבים רפואיים ונפשיים בזמן. מי שלא משתף פעולה עלול להסתבך בהגבלות, כולל עיכוב ביציאה מהארץ".

עו"ד דביר מתייחס לחששות לקראת נסיעות לאומן בראש השנה: "מי שקיבל צו ולא הסדיר את מעמדו עלול למצוא עצמו מעוכב בנתב"ג. לעיתים המערכות אינן מסונכרנות, אך זה סיכון ממשי". לדבריו, הפתרון הוא לבדוק ישירות מול מיטב את הסטטוס האישי, שכן רק שם המידע מעודכן.

שינוי משמעותי חל לאחרונה באכיפת החוק: בעבר שוטרים נטו "לעצום עין" מול עריקים, אך כעת יש הנחיה מגבוה לאכוף בקפדנות. יחד עם זאת, ניתן כיום להגיש תלונה במשטרה גם מרחוק דרך האתר הממשלתי וכך לצמצם חשיפה.

עו"ד דביר מדגיש כי ההמלצה לכל פרט היא לפעול בהקדם, להתייעץ עם עורך דין ולמנוע מצב של הליך פלילי מיותר. "עצימת עיניים היא הפתרון הגרוע ביותר. מי שמטפל בזמן - יכול לעיתים לגלות שהוא זכאי לפטור מלא. מי שמתעלם, עלול להסתבך".