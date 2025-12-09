כיכר השבת
תשתית טרור ב"עוטף גוש דן", החברותא המפתיעה והמרד בסוריה • 'דבר ראשון'

חשיפת חוליית הטרור בטול-כרם שתכננה פיגועים במרכז הארץ | קריסת הסכם הפסקת האש של טראמפ באסיה | הרובוט הסיני שבועט במנכ"ל והתיעוד המטריד של חיילי סוריה "החדשה" • וגם: רגע של אחדות נדירה בכנסת לרגל י"ט בכסלו • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

חשיפת תשתית הטרור ב"עוטף גוש דן", הסערה בכנסת, הרובוט הלוחם והחברותא המפתיעה. צפו במהדורת 'דבר ראשון' המלאה. (צילום: כיכר השבת)

בתוכנית '' היום (שלישי) אנו נחשפים לשורה של אירועים ביטחוניים ומדיניים דרמטיים, לצד רגעים של אחדות ופלאי הטכנולוגיה, הפעם מסין הרחוקה.

תשתית הטרור ב"עוטף גוש דן" כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור מסוכנת בטול כרם, מרחק נגיעה ממרכז הארץ. בפעילות משותפת של צה"ל, שב"כ ומשטרת מחוז ש"י, נתפסו רקטות בשלבי הכנה, מטעני חבלה ומערכות הפעלה. בתוכנית מודגש כי טול כרם וצפון השומרון הפכו למעשה ל"עוטף גוש דן", המשמשים כחיץ המגן על ערי המרכז.

הסכם טראמפ קורס באסיה בעוד אצלנו מתוח, גם במזרח הרחוק לא שקט. הסכם הפסקת האש בין תאילנד לקמבודיה, אותו יזם הנשיא דונלד טראמפ לפני כחודש וחצי, קורס לחלוטין עם חידוש הקרבות והתרחבותם לחמישה מחוזות. המנחה מציין בציניות כי לעומת הקרבות שם, ישראל והחמאס נראים כמו "ילדים טובים" בניסיונם לשמור על ההסכמים שכפה הממשל האמריקני.

סוער בכנסת: העימות והאחדות בזירה הפוליטית נרשמו היום שני אירועים מנוגדים. מחד, עימות חריף בוועדה בין ח"כ משה סעדה למשנה ליועמ"שית, גיל לימון, כאשר סעדה מזהיר את לימון כי הוא עלול לסיים את תפקידו בדומה לפצ"רית לשעבר. מאידך, רגע של נחת יהודית לרגל י"ט בכסלו, חג הגאולה: ח"כ צבי סוכות וח"כ גלעד קריב, הרחוקים שנות אור בדעותיהם, קבעו לימוד משותף ב'ספר התניא'. סוכות הדגיש את גדולתו של בעל התניא שנוגעת בכל יהודי עד היום.

סוריה החדשה? שנאה ישנה למרות הניסיונות להציג את המשטר החדש בסוריה כמתון, תיעודים חדשים חושפים את חיילי הצבא הסורי קוראים "מוות לישראל" ומבטיחים להילחם ב"אויב". התיעוד מוכיח כי למרות החליפות וה"בושם" של המנהיגים החדשים, השטח עדיין עוין ומסוכן.

וגם:

  • רובוט לוחם: הצצה לרובוט הסיני T8 שמחירו מאמיר ל-25 אלף דולר, ומציג יכולות פיזיות מפחידות - כולל בעיטה במנכ"ל החברה.
  • ישראל שפירה: בפינת הטבע, כתבנו לוקח אתכם לסיור פורח בקבר מתתיהו, רגע לפני חנוכה.
  • פנינת הדף היומי: הרב אסף רצון עם הלכה אקטואלית ממסכת זבחים: האם צריך לברך שוב על טלית שנפלה או כשפושטים אותה לרגע?

