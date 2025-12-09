בתוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי) אנו נחשפים לשורה של אירועים ביטחוניים ומדיניים דרמטיים, לצד רגעים של אחדות ופלאי הטכנולוגיה, הפעם מסין הרחוקה.

תשתית הטרור ב"עוטף גוש דן" כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור מסוכנת בטול כרם, מרחק נגיעה ממרכז הארץ. בפעילות משותפת של צה"ל, שב"כ ומשטרת מחוז ש"י, נתפסו רקטות בשלבי הכנה, מטעני חבלה ומערכות הפעלה. בתוכנית מודגש כי טול כרם וצפון השומרון הפכו למעשה ל"עוטף גוש דן", המשמשים כחיץ המגן על ערי המרכז.

הסכם טראמפ קורס באסיה בעוד אצלנו מתוח, גם במזרח הרחוק לא שקט. הסכם הפסקת האש בין תאילנד לקמבודיה, אותו יזם הנשיא דונלד טראמפ לפני כחודש וחצי, קורס לחלוטין עם חידוש הקרבות והתרחבותם לחמישה מחוזות. המנחה מציין בציניות כי לעומת הקרבות שם, ישראל והחמאס נראים כמו "ילדים טובים" בניסיונם לשמור על ההסכמים שכפה הממשל האמריקני.

סוער בכנסת: העימות והאחדות בזירה הפוליטית נרשמו היום שני אירועים מנוגדים. מחד, עימות חריף בוועדה בין ח"כ משה סעדה למשנה ליועמ"שית, גיל לימון, כאשר סעדה מזהיר את לימון כי הוא עלול לסיים את תפקידו בדומה לפצ"רית לשעבר. מאידך, רגע של נחת יהודית לרגל י"ט בכסלו, חג הגאולה: ח"כ צבי סוכות וח"כ גלעד קריב, הרחוקים שנות אור בדעותיהם, קבעו לימוד משותף ב'ספר התניא'. סוכות הדגיש את גדולתו של בעל התניא שנוגעת בכל יהודי עד היום.

סוריה החדשה? שנאה ישנה למרות הניסיונות להציג את המשטר החדש בסוריה כמתון, תיעודים חדשים חושפים את חיילי הצבא הסורי קוראים "מוות לישראל" ומבטיחים להילחם ב"אויב". התיעוד מוכיח כי למרות החליפות וה"בושם" של המנהיגים החדשים, השטח עדיין עוין ומסוכן.

