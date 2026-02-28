שבוע טוב והכנות אחרונות לפורים שמח. רגע לפני שכולנו בחג תוכנית 'דבר השבוע' עם משה מנס מביאה לכם מגזין וודיאו עמוס וגדוש בתוכן משובח – מהטכנולוגיה שבוגדת בנו בתוך הסלון, ועד לסכנה הבריאותית שמסתתרת דווקא ב"תוספי התזונה".

פרצת אבטחה בתוך הבית: "המרגל ששוטף את הרצפה"

מומחה הטכנולוגיה אלחנן טווג מביא סיפור בלתי יאומן שמתחיל בניסיון תמים לשדרוג חוויית המשתמש והופך לסיוט של כל שוחר פרטיות. סמי אזדופל, בעלים של שואב רובוטי חדשני, בסך הכל רצה לחבר את המכשיר לשלט של הפלייסטיישן. הוא נעזר בבינה מלאכותית, אך לתדהמתו גילה כי נפתחה בפניו "דלת אחורית" לשליטה מלאה על 7,000 שואבי אבק ברחבי הגלובוס.

המשמעות מצמררת: גישה למצלמות בתוך בתי לקוחות, האזנה דרך מיקרופונים מובנים, ומיפוי מדויק של פנים הבית. "למה בכלל צריך מיקרופון על שואב אבק?", תוהה המערכת. בעוד החברה טוענת כי הפרצה תוקנה, הדיווחים מהשטח מראים תמונה מדאיגה הרבה יותר. אל תפספסו את הראיון המלא.

הונאת התוספים: האם הוויטמינים שלכם מזיקים?

התזונאי ניר פינק מגיע לאולפן במסגרת הפודקאסט 'תהיה בריא' כדי לנפץ את "פירמידת השקרים" של עולם תוספי התזונה. בקטע מתוך התוכנית המלאה הוא מסביר מדוע הריצה לרכוש מולטי-ויטמינים היא לא רק בזבוז כסף, אלא עלולה לפגוע ביכולת הטבעית של הגוף להתאושש.

"אנשים אוכלים גרוע וחושבים שכדור אחד יציל אותם", הוא אומר. פינק מציג את גישת ה-"Food First" ומתריע: כמויות אדירות של ויטמינים מלאכותיים עלולות לגרום לנזק במקום תועלת. איך תדעו אם אתם צריכים תוסף? רמז: תסתכלו על הצבע של השתן שלכם.

מעמקים ומלוחים: 40 שנה של דגים

ובאווירת הפורים, אנחנו יוצאים למסע מרתק עם נחמן דגים, האיש שחי את עולם המים כבר ארבעה עשורים. נחמן חושף את הסודות מאחורי הדוכן, ומשם אנחנו מפליגים לתיעודים נדירים מהעולם: מהלווייתן שגורף מדינה שלמה של דגים, ועד ל"שטן הים" המפחיד והדגים ששוחים הפוך.