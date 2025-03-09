ניסה לשדרג את שואב האבק וקיבל גישה ל-7,000 בתים ברחבי העולם - כולל המצלמות והמיקרופונים • "אתם מרעילים את עצמכם": התזונאי ניר פינק חושף למה המולטי-ויטמין שלכם עלול להזיק • וגם: מסע אל מעמקי הים - הדגים המוזרים בתבל ו-40 שנה של סודות עם 'נחמן דגים' • מתכוננים לפורים ב'דבר השבוע' (אולפן כיכר)
קמפיינים מבריקים מול לחץ מיותר: ריאיון מרתק ומקיף עם יהודה גליקמן, שחי את עולם הישיבות ולוקח אותנו אל תוך עולם התתי"ם והקמפיינים של הבחורים | למה יש בחורים שנגררים לעמוד בצומת ואיך עוצרים את ההשפלה | וגם חיקוי מצויין של אריה דרעי ומידע מפתיע על ישיבת מיר | צפו בקטע מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
הסצנה הבאה בזיכרוני תופסת אותי כבר בחדר בפנימייה, חסר אונים, מסוחרר ומחוק לגמרי, וכמובן שזה נגמר בהקאה של החיים. רק שבשבילי להקיא זו אחת החוויות הכי טראומתיות ולא סימפתיות בקיצור- "סוף העולם" מבחינתי, מה יהיה הפורים הזה?
חגיגות חודש אדר הציבו בפני הילדים המוגבלים שבארגון 'רפואה וישועה' הזדמנות להגשים את חלומם להפוך לחובשים * במקביל מחולקים מאות מארזים יוקרתיים לילדים המוגבלים בכל חלקי הארץ * "לגרום לילדים מוגבלים קורת רוח זה לא מעשה פשוט" מסבירים ב'רפואה וישועה' (כיכר היום)