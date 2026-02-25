10 10 0:00 / 5:46

לפני שנה בדיוק, במסדרונות הכנסת, נרשם אחד הרגעים הוויראליים של התקופה: יוסי עבדו זעק לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו "אתה מרדכי היהודי של הדור!". הסרטון, שפורסם ב'כיכר השבת', הפך את עבדו מ"כוכב קטן לכוכב ענק", כפי שמגדיר זאת מגיש התוכנית 'דבר ראשון', משה מנס.

​כעת, לקראת חג הפורים, חזר עבדו לכנסת – והתוצאות היו לא פחות משעשעות ומפתיעות. בראיון מיוחד באולפן, עבדו משחזר את המפגשים החוזרים עם ראש הממשלה ואת התקריות מאחורי הקלעים של משכן הכנסת. ​"אל תדאג, יהיה טוב" ​"השנה חזרתי לכנסת וצעקתי לו הרבה דברים," מספר עבדו. "התחלתי מזה שצעקתי לו: 'אתה עדיין מרדכי היהודי של הדור!'. הוא כבר זיהה אותי, התכופף קצת וראה אותי עם הגלימה. בשלב השני, כשהוא עלה למליאה, צעקתי לו: 'סיפור המגילה, ראש הממשלה, איך הוא ייגמר?'. נתניהו הסתובב, סימן לי עם היד ואמר: 'אל תדאג, אל תדאג, יהיה טוב'". קידוש השם: השרה הדתייה סירבה ללחוץ את ידו של ראש ממשלת הודו יאיר טוקר | 19:47 צפו: תגובתו המופתעת של מודי לתלבושת החדשה של נתניהו אריה רוזן | 21:59 ​אך השיא הגיע במפגש נוסף, בסוכת הכנסת, שם עבדו התחיל לשיר באופן ספונטני "ומרדכי יצא מלפני המלך". להפתעת כולם, נתניהו הצטרף אליו. "התחלנו לשיר ביחד," משחזר עבדו בחיוך. "הוא היה נבוך קצת, פנה אליי ואמר 'תודה רבה, תודה רבה'. השוטרים והמאבטחים בהתחלה היו בשוק, הפרצופים שלהם... הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. דקה לפני כן הם עוד ניסו להשתיק ולהעיף אותי משם".

התקרית עם הפאה הסגולה

​הכנסת היא מקום רציני ומכובד, ומתברר שלא כל בדיחה עוברת בשלום. עבדו חושף באולפן תקרית חריגה שאירעה לו עם משמר הכנסת.

​"קרה מקרה הזיה," הוא מתאר. "רציתי להתחפש לטלי גוטליב. הבאנו פאה ואיפור סגול. ברגע ששמתי את הפאה, קפצו עליי ארבעה שומרים באותו רגע ואמרו לי 'מיד, מיד להוריד'. הם טענו שזה לא מכבד את המקום".

​משלוחי מנות ורעל: פרויקט פורים של כיכר השבת

​במסגרת ביקורו, עבדו צילם פרויקט פורים מיוחד וחגיגי עבור גולשי 'כיכר השבת', שישודר בקרוב. הפרויקט כולל ראיונות קורעים מצחוק עם שלל חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית.

​"שאלנו אותם שאלות כמו כמה הם שותים, מי שותה ומי לא שותה בפורים, למי היו שולחים משלוח מנות ולמי היו שמים רעל במשלוח," מגלה עבדו, ומוסיף כי הפרויקט כולל אפילו חברי כנסת ערבים, עם חשיפה לראיון מפתיע עם איימן עודה.

​הפסיכולוגיה שמאחורי הצחוק

​בסוף הראיון, משה מנס מציף את השאלה שרבים שואלים: מי הוא יוסי עבדו האמיתי? מצד אחד, אדם רציני, גרפולוג, מטפל רגשי ומרצה על קבלה. מצד שני, בדרן, סאטיריקן שמסתובב עם גלימות ועושה צחוקים במסדרונות הכנסת.

​עבדו מספק תשובה עמוקה ומפתיעה, הלקוחה מעולם האקדמיה: "התשובה היא שאני גם וגם. ביום יום, מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם קצת דיכאוני, עצוב, עייף, כולי כאבים מכף רגל ועד ראש. במסגרת התואר השני שלי בפסיכולוגיה, כתבתי עבודת מחקר על הקשר בין סוג ה'עצמי' (Self) האמיתי של הבן אדם לסגנון המשחק שלו – האם הוא יוצר דמויות מתוך האישיות שלו, או שהוא מחליף דמויות כמו בארץ נהדרת, לפי התיאוריות של ויניקוט ויונג. התשובה היא שכל אחד הוא גם וגם".

​"הצופים שלנו הולכים ליהנות מתוכניות פורים מיוחדות ומושקעות," סיכם מנס את הראיון. "חג פורים שמח!".

​*** הכתבה המלאה והראיונות המיוחדים מהכנסת יעלו בקרוב במסגרת משדרי הפורים של כיכר השבת.