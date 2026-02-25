כיכר השבת
הפרטים נחשפים

מקדם תכנית מאחורי הקלעים: העיסוק החדש של רונן בר

ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שסיים את תפקידו בארגון לפני כשמונה חודשים, מקדם תכנית חדשה בשיתוף אוניברסיטת רייכמן להכשרת דור מנהיגות חדש בזירה הציבורית והפוליטית (אנשים)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

רונן בר, שסיים את כהונתו בראשות השב"כ, אחרי יותר משלושה עשורים של פעילות בארגון שירות הביטחון הכללי, מקדם בימים אלה תכנית חדשה להכשרת מנהיגות ציבורית ופוליטית עתידית.

לפי הדיווח של מיכאל שמש הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של כאן חדשות, מדובר במיזם שמקדם בר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת רייכמן.

התכנית נועדה, לפי הדיווח, לעסוק בהכשרת דור מנהיגות חדש בזירה הציבורית והפוליטית.

גורמים המעורים בפרטים מסרו כי בר עצמו מקדם את היוזמה מול אישי ציבור ופוליטיקאים לשעבר בפגישות ובשיחות.

עוד דווח כי התכנון הוא שבר יכהן כחבר בבורד המנהל של התכנית. בינתיים בר מסייע בהקמת התכנית ובגיבוש הקווים הראשונים שלה.

רונן בר כיהן בראשות השב"כ קרוב ל-4 שנים. טבח שבעה באוקטובר פרץ בתקופת כהונתו ויש שרואים בו אחד מהאחראים לכאורה לאסון הגדול.

ברקע פרישתו מהארגון עמדה מחלוקת חריפה, ופומבית במיוחד, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

