היום בפרק מיוחד של התוכנית "דבר ראשון", המגיש משה מנס אירח מומחים לשיחה על האתגרים הכי בוערים של התקופה: החל מהשמירה על שפיות הבית בזמן מתח ומלחמה, דרך המזימות של איראן ועד לכושר גופני שאפשר לעשות אפילו במרחב המוגן.

זוגיות במלחמה: "זה נורמלי להתנהג בצורה לא נורמלית"

העובד הסוציאלי הקליני והמטפל הזוגי, מוטי שטרן, המשמש כמרצה ומכשיר "נאמני זוגיות" במיזם של 'אחוות תורה', הגיע לאולפן כדי לתת עזרה ראשונה לזוגות שנמצאים תחת לחץ השגרה החדשה.

התובנות המרכזיות של שטרן:

לגיטימציה לרגשות: שטרן מדגיש כי במצב לא נורמלי, התגובות שלנו אינן צפויות. "אם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים לתפקד כרגיל או לשחק עם הילדים – זה נורמלי לגמרי. אל תאשימו את עצמכם".

הזדמנות להכרה עמוקה: דווקא היציאה מהשגרה מאפשרת לפגוש את בן/בת הזוג בזוויות חדשות שלא הכרנו קודם

במפגש הבא נדבר על כלים נוספים להתמודדות, על כלי ה"פסק זמן" ועל תיאום ציפיות.

המזרח התיכון בוער: החשש האמיתי של מדינות ערב

המזרחן משה אריה הביא קולות ייחודיים מהעולם הערבי וחשף כי בניגוד למה שרבים חושבים, הנפט הוא לא הדבר שהכי מדאיג את שכנותיה של איראן.

"נפט זה כלכלה, אבל מים זה הקיום שלנו", מסביר אריה. לדבריו, מדינות כמו סעודיה, מצרים ועיראק חוששות מפגיעה איראנית בתשתיות המים ובמתקני ההתפלה.

אריה מעריך כי הסבלנות של מדינות המפרץ כלפי הניסיונות של איראן "לרקוד על שתי החתונות" פוקעת, וייתכן שנראה שיתוף פעולה תודעתי ואסטרטגי רחב יותר נגד הציר השיעי.

רץ ברשת: בונקרים אטומיים וחללים נסתרים

בפינה הפופולרית 'רץ ברשת' של התוכנית, הוצגו סרטונים ויראליים מרחבי העולם המתעדים אנשים שבונים בונקרים אטומיים בחצר הבית וחללים תת-קרקעיים מטורפים שנחשפו מאחורי קירות בטון (ככל הנראה על ידי המשטרה האיטלקית - ה'קרביניירי').

שש דקות שמשנות חיים: אימון כושר בממ"ד

לסיום, משה מנס לקח את המושכות לידיים והציג אימון "טבטה" (Tabata) ביתי שאפשר לבצע עם כל המשפחה בזמן השהייה במרחב המוגן.

למה כדאי לכם להתחיל כבר היום?

זמן קצר, השפעה גדולה: 6 דקות בלבד של פעילות גופנית. שיפור מצב הרוח: פעילות גופנית היא התרופה הטובה ביותר ללחץ ולדיכאון. גיבוש משפחתי: חוויה מהנה עם הילדים בתוך המציאות המורכבת. נגישות: תרגילים פשוטים כמו ריצה במקום, סקוואטים (עם אפשרות להיעזר בכיסא) ומגע יד-רגל.

מבנה האימון: 40 שניות עבודה מאומצת ו-20 שניות מנוחה. נסו ותראו ישועות!

