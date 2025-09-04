עו"ד עידן דביר

עורך דין עידן דביר הוא מומחה בתחום המשפט הצבאי ודיני צבא וגיוס בישראל. במסגרת עבודתו, הוא מייצג חיילים, נגדים וקצינים בבתי הדין הצבאיים ומעניק ייעוץ משפטי בנושאי גיוס לצה"ל, פטור משירות צבאי, והליכים משמעתיים.

דביר מתמחה במגוון תחומים הקשורים למשפט הצבאי, כולל ייצוג בעבירות צבאיות, הליכי שימוע, ערעורים על החלטות ועדות רפואיות, וסיוע בהליכי התאמה לשירות. הוא ידוע בגישתו המקצועית והמעמיקה לכל תיק, תוך הבנה מעמיקה של המערכת הצבאית והמשפטית.

במהלך שנות פעילותו, צבר עו"ד דביר ניסיון רב בטיפול במקרים מורכבים במערכת המשפט הצבאית, וסייע לרבים בהתמודדות עם אתגרים משפטיים הקשורים לשירותם הצבאי. הוא מוכר כמומחה בתחומו ומרצה בפורומים שונים בנושאי משפט צבאי.

משרדו של עו"ד דביר מספק מענה מקיף לסוגיות משפטיות צבאיות, החל מייעוץ ראשוני ועד לייצוג מלא בהליכים משפטיים. הוא מתמחה במציאת פתרונות יצירתיים ואפקטיביים עבור לקוחותיו, תוך שמירה על האינטרסים שלהם במסגרת החוק.