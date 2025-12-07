תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

ובכותרות היום: בוקר מזעזע ברמת בית שמש ג'. טוביה מאיר לדרמן ז"ל, בן 9 חודשים, נמצא ללא רוח חיים בעריסתו. חוט המוצץ היה כרוך סביב צווארו. מד"א וזק"א נאבקו על חייו – אך בבית החולים נקבע מותו. גופתו שוחררה במהירות, ההלוויה היום. אנשי טיפול נפשי מלווים את המשפחה השבורה.

בכלא אווין נשאר יהודי אחד. כמראן חכמאתי, יהודי-אמריקאי בן 70, הוא היחיד שלא שוחרר אחרי מעצרי המלחמה באיראן. הקהילה היהודית בניו יורק נלחמת על שחרורו בעוד הריאל צונח.הסרטון החדש מ-7/10: ראש המוסד הבא נלחם כמו אריה

תיעוד מצמרר מצומת שער הנגב: רומן גופמן, אז מפקד מל"י, מסתער על מחבלים, יורה ופוגע – עד שנפצע קשה. הפרמדיק שטיפל בו: "לא ידעתי שזה ראש המוסד הבא".הפיכה בבנין

חיילים פרצו לאולפן הטלוויזיה והכריזו: "הדחנו את הנשיא טאלון". יריות ליד מעונו – גורלו לא ידוע. זו ההפיכה השנייה בחודש במערב אפריקה.אינדונזיה: 916 הרוגים, 274 נעדרים

הצפות ומפולות בוץ בסומטרה. יותר מ-100 אלף בתים נהרסו, מיליון מפונים. הנשיא: "מקווה שהגרוע מאחורינו".

ובפינת רץ ברשת: איך לא להירטב משלולית (טריק גאוני) תאונת אקדח מצחיקה-מפחידה בחנות נשק חפן רוסי מתאבד נופל על עוברי אורח ורכב עף באוויר ברומניה – הנהג חי בנס