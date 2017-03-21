ענקית התעופה הבריטית 'בריטיש איירווייז' הודיעה על הקפאת החסות שלה לפודקאסט של עיתונאי בריטי, לאחר שהופיע מרואיין אנטישמי וזכה לראיון אוהד | האחרון קרא "מוות לצה"ל" באחת מהופעותיו, ואף חזר על עמדותיו בפודקאסט ואמר כי הוא "לא מתחרט כלל" והוסיף כי היה עושה זאת שוב (תעופה, בעולם)
עיריית ירושלים מסירה את הפרסומים והחסות מאירועי האופרה בכנסיות. יוקם מערך משותף לפיקוח ועידכון לאירועים דומים. "זה לא אירוע שלנו", אומרים בעירייה. בעיריית ירושלים הנציגים החרדים עדיין לא מרוצים. לטענתם עדיין יש מעורבות של הרל"י - הרשות לירושלים שהעירייה מחזיקה בה עשרות אחוזים, אולם הכדור עובר כעת לידי חברי הכנסת החרדים