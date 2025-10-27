כיכר השבת
החברה הבריטית עומדת לצד ישראל: תפסיק את החסות לפלטפורמה אנטישמית

ענקית התעופה הבריטית 'בריטיש איירווייז' הודיעה על הקפאת החסות שלה לפודקאסט של עיתונאי בריטי, לאחר שהופיע מרואיין אנטישמי וזכה לראיון אוהד | האחרון קרא "מוות לצה"ל" באחת מהופעותיו, ואף חזר על עמדותיו בפודקאסט ואמר כי הוא "לא מתחרט כלל" והוסיף כי היה עושה זאת שוב (תעופה, בעולם)

(צילום: שאטרסטוק)

בצעד שמצהיר על תמיכה חסרת פשרות בישראל, ענקית התעופה הבריטית 'בריטיש איירווייז' הודיעה ביממה האחרונה על הקפאת החסות שלה לפודקאסט הראיונות של העיתונאי לואי ת׳רו, לאחר שבפרק ששודר השבוע הופיע הראפר האנטישמי בובי וילאן וזכה לראיון אוהד.

וילאן שקרא ביוני השנה "מוות לצה"ל" באחת מהופעותיו, חזר על עמדותיו בפודקאסט ואמר כי הוא "לא מתחרט כלל" והוסיף "כי היה עושה זאת שוב".

בריטיש איירווייז הייתה נותנת חסות מרכזית לפודקאסט של לואי ת'רו, אך נראה שחברת התעופה לא הייתה מודעת לתוכן הפודקאסט עד לאחר שכבר שודר.

חברת התעופה הסירה כעת את חסותה על כל הסדרה, בטענה שתוכן הפרק של בוב ויילן הפר את מדיניות החסות שלה.

"החסות שלנו לסדרה הושהתה כעת והפרסומת הוסרה", הסביר דובר חברת התעופה. "אנו אסירי תודה על כך שהובא לידיעתנו, שכן התוכן מפר בבירור את מדיניות החסות שלנו בנוגע לנושאים רגישים פוליטית או שנויים במחלוקת", נכתב בהצהרה.

נזכיר, כי רק אתמול ענקית התעופה הבריטית, חזרה להפעיל את טיסתה היומית בקו תל אביב-לונדון. הטיסה מישראל יוצאת בבוקר, והטיסה חוזרת ללונדון תמריא בערב - לוח זמנים המאפשר ניצול מרבי של זמן השהות בעיר.

