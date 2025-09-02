תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: עורך הדין הצבאי עידן דביר בהנחיות לעריקים ומשתמטים, עשה ולא תעשה ואיך פועלים בצורה מחושבת ובטוחה יותר.

בנוסף עורך הדין יואב ללום מייסד עמותת "נוער כהלכה" בשיחה כואבת ונזעמת על האפליה והמציאות. בשיחה הוא מפנה אצבע מאשימה לגורמים לכך ונותן את הפתרון המתבקש.

ובכותרות: סערה בבית ספר בית יעקב בירושלים: הורים אשכנזים סירבו לשלוח בנותיהם לכיתות עם תלמידות ספרדיות, מה שהוביל לבכי וטענות לגזענות, בעוד החינוך העצמאי מכחיש ומטפל בנושא.

סקר של 'כיכר השבת' חושף כי 84% מהציבור החרדי סבורים שקיימת אפליה עדתית במוסדות חינוך, ו-77% מאמינים שש"ס נכשלה בטיפול בכך. בתוך כך, עשרות צעירים חרדים התגייסו ליחידות קרביות בצה"ל דרך מכינות נצח יהודה, תוך שמירה על אורח חיים תורני, עם גידול בישיבות הסדר חרדי ל-14 ב-תשפ"ה.

הרשות להגנת הצרכן מתכוונת לקנוס את קרפור ב-1.86 מיליון ש"ח על הפרות מחירים ותוויות, ורשות שדות התעופה מזהירה מפני שירותי חניה לא חוקיים בנתב"ג שגרמו לנזקים לנוסעים. זאת ועוד רץ ברשת, פנינת הדף היומי.