כמדי שנה עם פתיחת שנת הלימודים, צצים ועולים סיפורים קשים של עוולות הנעשות לתלמידים ולתלמידות, בדיוק כפי המקרה שנחשפנו אליו בירושלים ביממה האחרונה (שלישי).

בבית ספר בית יעקב הנמצא בשכונת רמות בירושלים, ישנה כיתה שיש בה, בחלוקה גסה - מחצית ספרדיות ומחצית אשכנזיות.

התמהיל של הבנות צרם לחלק מההורים האשכנזים שניסו לשנות את צביון הכיתה ללא הצלחה, וכשהבינו שהגיעה שעת השין ושנת הלימודים הולכת להיפתח עם אותו תמהיל של בנות הם החליטו לעשות צעד חריג ודי אכזרי.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', ההורים החליטו לפתוח בשביתה איטלקית ולא לשלוח את הבנות שלהן לכיתה לפתיחת שנת הלימודים.

ההורים הפגועים מספרים ל'כיכר השבת': "הבת שלי חזרה מהיום הראשון בבית ספר, והיא אמרה לי שקרה משהו מעניין, שכל הבנות האשכנזיות לא חזרו עדיין מהחופשה והיא ציינה, כי זה מעניין איך דווקא האשכנזיות לא חזרו".

הורה אחר מספר: "נקרע לי הלב, מדובר בילדה קטנה, שאני לא מבין בכלל למה היא בכלל מקטלגת לה בראש שיש ספרדיות ויש אשכנזיות, אך כנראה היא שיקפה את מה שדיברו בבית הספר".

"כאשר סיפרתי לה", מתאר אב אחר: "שזה לא מדויק שהן לא חזרו מהחופש אלא כנראה הן עוברות כיתה, היא פרצה בבכי ואמרה לי 'יש לי חברות טובות משם, למה מפרידים אותן מאיתנו, עשינו להן משהו רע? ומה בדיוק אני אמור להסביר לה, שיש תופעה חמורה של גזענות, של אנשים ערלי לב, שכדי שהבנות שלהן לא ילמדו חלילה עם יותר מדי 'פרענקיות', הם מוכנים לעשות הכל".

עוד הורה מספר ל'כיכר השבת': "לא מבין איך העולם לא נטרף מזה, למה עושים כזו הפרדה רשעית על טהרת הגזע, הסיפור פה פשוט מאוד, יש הורים שלא רוצים יותר מדי ספרדיות בכיתה ובשביל זה הם מוכנים לעשות עוול בל יתואר. אני מצפה מכל ראשי ש"ס לעלות למלחמה השערה, זה גבול שאסור שיחצה ואסור לתת לזה שום לגיטימציה".

'כיכר השבת' פנה אל החינוך העצמאי האחראי על בית הספר ושם בחרו להתעלם מהסיפור הנורא ומסרו תגובה: "שקר וכזב. קבוצת הורים השאירו את הילדות בבית במחאה על כך שלא איפשרנו להם מעבר בית ספר והנושא מטופל ע"י הביקור הסדיר".

יוזכר, כי גם בשל בעיות הגזענות, מאות בנות לא התחילו השנה את הסמינר (כיתה ט'. ח"ב) בירושלים ובבית שמש.

אתמול פורסם ב'כיכר השבת', סקר דרמטי של מכון 'סופר דאטה', לפיו, רוב הציבור החרדי סבור שאכן יש אפליה במוסדות החינוך החרדיים.

בסקר, בו השתתפו למעלה מ-1,000 משיבים, בדקנו מה הציבור החרדי חושב על האפליה ועל הטיפול של ש"ס בנושא, אחרי ההבטחות להעביר את חוק רישום אזורי שהיה פותר את סוגיית אפלית הבנות הספרדיות בסמינרים.

מהסקר עולה כי רוב הציבור (84%) סבורים שיש אפליה עדתית במוסדות חינוך חרדים, רק 13% ענו שאין אפלייה עדתית במוסדות.

באשר לשאלה 'האם מפלגת ש"ס נכשלה במניעת אפליה עדתית בקבלה של תלמידות לסמינרים החרדיים?, עולה כי אכן רוב המשיבים - 77% - סבורים שמפלגת ש"ס נכשלה בטיפול, רק 10% סבורים שש"ס לא נכשלה בטיפול באפליית הבנות הספרדיות.

מניתוח הסקר עולה כי בקרב הציבור הספרדי - 84% - סבורים יותר שש"ס נכשלה במניעת אפליה עדתית בקבלה של תלמידות לסמינרים החרדיים.

בסקר נשאלה השאלה הבוערת ביותר בקרב בני הציבור הספרדי 'מה המשפט שלדעתך הכי מייצג את זה שש"ס לא נלחמת עבור רישום אזורי?'.

מהתוצאות עולה כי 29% סבורים שש"ס לא נלחמת על רישום אזורי כי זה לא נוח לה פוליטית, 28% סבורים שש"ס לא נלחמת כי היא לא רוצה להתעמת עם ההנהגה הליטאית, 20% סבורים כי היא לא נלחמת כי מכיוון שזו ברית שתיקה – ש"ס שותקת, והליטאים שולטים ו-23% סבורים שאין לש"ס עניין אמיתי ברישום אזורי.

כמו כן, 52% ממשתתפי הסקר סבורים כי המושג 'מנטליות' משמש כתירוץ לאפליה עדתית בקבלה לסמינרים, 37% לא הסכימו.

באשר לשאלה 'האם בחברה החרדית יש יותר אפליה עדתית מאשר לא בחברה החרדית?', 74% הסכימו שאכן בחברה החרדית יש יותר אפליה, רק 14% סבורים שבמגזר החרדי אין יותר אפליה מהציבור הכללי.