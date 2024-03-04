הגזענות וטהרת הגזע מרקיעות שחקים: לידי 'כיכר השבת' הגיע סיפור מזעזע, לפיו הורים אשכנזים סירבו לשלוח את בנותיהם לכיתה המעורבת עם ספרדיות ביום הראשון ללימודים. אחד האבות מספר בכאב: "הם לא שלחו את הבנות שלהם, כדי שלא ילמדו עם יותר מדי 'פרענקיות', הם מוכנים לעשות הכל" (חדשות חרדים)
מאז הסתיימו הבחירות הסוערות בבית שמש, העיר בוערת בשל הטענות על מועמד דגל התורה, שמוליק גרינברג, כביכול הוא הפלה בנות ספרדיות בירושלים | בהקלטה שפרסם היום גרינברג, הוא הכחיש זאת מכל וכל, ויש גם הבטחה לעתיד • האזינו (חדשות חרדים)
תוכנית למיגור האפליה בירושלים שנרקמה ע"י עיריית ירושלים סוכלה על-ידי מנהלי הסמינרים - כך עולה מדו"ח עיריית ירושלים שנחשף על-ידי מבקרת העירייה. מפרטי הדו"ח החמור עולה כי מי שאחראי על גניזת התוכנית הם אנשי האגף לחינוך חרדי בעירייה. כעת ב"כיכר השבת": הדו"ח המלא, להורדה (חרדים)