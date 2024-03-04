כיכר השבת

עוד כתבות על בנות ספרדיות:

גזענות מרקיעה שחקים

|

"אלחם נגד כל קיפוח"

||
26

סירב לקבל תשע בנות לסמינר

||
236

צביקה כהן מסכם את הבחירות

||
26

אפליית הסמינרים

||
39

אכזריים, תתביישו

||
69

הסערה החדשה במחוז החרדי

||
77

ביזיון הבנות הספרדיות באלעד

||
24

הדו"ח המאשים ● להורדה

||
10
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר