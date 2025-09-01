על רקע סערת אפליית הבנות הספרדיות בסמינרים, עם תחילת שנת הלימודים, סקר 'כיכר השבת' ומכון 'סופר דאטה' מעלה כי רוב הציבור החרדי סבור שאכן יש אפליה במוסדות החינוך החרדיים.

בסקר, בו השתתפו למעלה מ-1,000 משיבים, בדקנו מה הציבור החרדי חושב על האפליה ועל הטיפול של ש"ס בנושא, אחרי ההבטחות להעביר את חוק רישום אזורי שהיה פותר את סוגיית אפלית הבנות הספרדיות בסמינרים.

מהסקר עולה כי רוב הציבור (84%) סבורים שיש אפליה עדתית במוסדות חינוך חרדים, רק 13% ענו שאין אפלייה עדתית במוסדות.

באשר לשאלה 'האם מפלגת ש"ס נכשלה במניעת אפליה עדתית בקבלה של תלמידות לסמינרים החרדיים?, עולה כי אכן רוב המשיבים - 77% - סבורים שמפלגת ש"ס נכשלה בטיפול, רק 10% סבורים שש"ס לא נכשלה בטיפול באפליית הבנות הספרדיות.

מניתוח הסקר עולה כי בקרב הציבור הספרדי - 84% - סבורים יותר שש"ס נכשלה במניעת אפליה עדתית בקבלה של תלמידות לסמינרים החרדיים.

בסקר נשאלה השאלה הבוערת ביותר בקרב בני הציבור הספרדי 'מה המשפט שלדעתך הכי מייצג את זה שש"ס לא נלחמת עבור רישום אזורי?'.

מהתוצאות עולה כי 29% סבורים שש"ס לא נלחמת על רישום אזורי כי זה לא נוח לה פוליטית, 28% סבורים שש"ס לא נלחמת כי היא לא רוצה להתעמת עם ההנהגה הליטאית, 20% סבורים כי היא לא נלחמת כי מכיוון שזו ברית שתיקה – ש"ס שותקת, והליטאים שולטים ו-23% סבורים שאין לש"ס עניין אמיתי ברישום אזורי.

כמו כן, 52% ממשתתפי הסקר סבורים כי המושג 'מנטליות' משמש כתירוץ לאפליה עדתית בקבלה לסמינרים, 37% לא הסכימו.

באשר לשאלה 'האם בחברה החרדית יש יותר אפליה עדתית מאשר לא בחברה החרדית?', 74% הסכימו שאכן בחברה החרדית יש יותר אפליה, רק 14% סבורים שבמגזר החרדי אין יותר אפליה מהציבור הכללי.