כיכר השבת
סיכום חדשות היום

מה קרה לבחור החרדי שרקד על גג ניידת |  תיעודים קשים מאסון הטבע באסיה • צפו

נשיא המדינה מתייחס לבקשת החנינה | חוק הגיוס הגיע לוועדת חוץ וביטחון | הגאון רבי משה חיים אריה זצוק"ל הלך לעולמו | המשטרה פשטה על ארגוני הפשיעה חרירי ואבו לטיף | נעצר הבחור שרקד על ניידת משטרה | החזרתו של החלל החטוף נדחתה למחר | למעלה מ-1,000 הרוגים בשיטפונות בדרום מזרח אסיה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • הנשיא הרצוג: אשקול בקשת חנינה של אך ורק לטובת המדינה.
  • עימותים חריפים בוועדת החוץ והביטחון סביב חוק הגיוס החדש בכנסת.
  • נפטר ב רבי משה חיים אריה זצ"ל, דמות תורנית חשובה מאוד.
  • פשטה על עשרות יעדים ועצרה 23 חשודים בארגוני פשיעה מרכזיים.
  • תושב בני ברק בן 25 נעצר לאחר ריקוד פרוע על גג ניידת.
  • שחרור חלל חטוף נדחה למחר; ההליך טרם סוכם רשמית בישראל.
  • אסון טבע קשה בדרום-מזרח אסיה: יותר מאלף הרוגים ושבר רב נזק.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

