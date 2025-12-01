"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
סיכום חדשות היום
מה קרה לבחור החרדי שרקד על גג ניידת | תיעודים קשים מאסון הטבע באסיה • צפו
נשיא המדינה מתייחס לבקשת החנינה | חוק הגיוס הגיע לוועדת חוץ וביטחון | הגאון רבי משה חיים אריה זצוק"ל הלך לעולמו | המשטרה פשטה על ארגוני הפשיעה חרירי ואבו לטיף | נעצר הבחור שרקד על ניידת משטרה | החזרתו של החלל החטוף נדחתה למחר | למעלה מ-1,000 הרוגים בשיטפונות בדרום מזרח אסיה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (69%)
לא (31%)
0 תגובות