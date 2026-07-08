יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד חשף היום (רביעי) במליאת הכנסת פרטים מדאיגים על התמודדות ישראל עם מבצעי השפעה זרים המכוונים להשפיע על תוצאות הבחירות. לדבריו, תוכנית מפורטת להתמודדות עם האיום שכבה שנה שלמה על שולחנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - ללא כל טיפול.

"הם רוצים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל", פתח לפיד את דבריו בהתייחסו למבצעי ההשפעה של איראן ורוסיה. "מה הממשלה עשתה עם המידע המבהיל הזה? באוגוסט 2024, באמצע המלחמה, ראש מערך הסייבר הציג לראש הממשלה נתניהו את הסכנה".

לדברי לפיד: "ראש הממשלה אמנם ביקש תוכנית להתמודדות עם הבעיה, והוא אף קיבל תוכנית כזו - מפורטת, בין-משרדית, עם תקציב ועם הגדרה של פעולות הכרחיות. אולם התוכנית לא זכתה לכל טיפול. התוכנית שכבה על שולחנו שנה. לא נדחתה, לא אושרה, לא נפתחה", העיד לפיד. "שנה של מלחמת תודעה, הרשת מפוצצת ברעל ושיסוי - והתיק סגור על השולחן".

"לפי הדו"ח כנראה כל אחד מהם חשב שהשני מטפל בזה, אז הם הפסיקו לעסוק בנושא", הסביר לפיד. "מאז ועד היום אף אחד לא עשה כלום".

"אין מדיניות לאומית בנושא"

יו"ר האופוזיציה הבהיר כי נכון למרץ 2026, שזו הבדיקה האחרונה שנערכה, אין מדיניות לאומית בנושא ואין אף גורם רשמי שמטפל במבצעי תודעה והשפעה שנועדו לחבל במערכת הבחירות הישראלית. "הבחירות הולכות ומתקרבות. איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות", אמר לפיד בחומרה.

לדבריו, מטרת מבצעי ההשפעה הזרים ברורה: "הם רוצים לפצל אותנו, הם רוצים לחזק את הקיצונים, להחליש את המתונים, לזרוע כאוס ושנאה בחברה הישראלית". לפיד הדגיש כי מדובר באיום ממשי על תקינות הבחירות הקרובות, תוך שהוא מציין שהממשלה לא נוקטת בכל צעד מהותי להתמודד עם האתגר.

הפרעות במליאה

דבריו של לפיד נאמרו תוך הפרעות חוזרות ונשנות של חברי כנסת מהקואליציה. יו"ר הכנסת נאלץ להתערב מספר פעמים, כאשר הוא פנה לח"כ אופיר כץ בבקשה להירגע, ולחברות כנסת נוספות בבקשה לשבת. בשלב מסוים אף הופעל וידאו במליאה, מה שגרר התערבות נוספת של היו"ר.

כידוע, נושא מבצעי ההשפעה הזרים עומד זה זמן רב על סדר היום הציבורי, במיוחד לאור האיומים המתמשכים של איראן והמתיחות הגוברת באזור. עם זאת, חשיפתו של לפיד מעלה שאלות קשות לגבי מוכנות המדינה להתמודד עם האיום בפועל, בעיקר לקראת מערכת בחירות צפויה.