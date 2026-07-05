קבוצות מורדים פתחו בשורת מתקפות מתואמות על בסיסי צבא ברחבי מאלי, מצפון המדינה ועד דרומה, במה שנחשב לאחד מגלי התקיפה הנרחבים ביותר בחודשים האחרונים.

ארגון הטרור ג'מעת נוסרת אל-אסלאם ואל-מוסלמין, שלוחת אל-קאעידה באזור, טען כי השתלט על לפחות שבע עמדות של הצבא ושל כוחות פרו-ממשלתיים במדינה.

לפי הדיווחים, המורדים אף הצליחו להפיל בירי מקלעים מסוק של כוח פרו רוסי הפועל באזור. תיעודים שפורסמו מהמקום מראים את המורדים חוגגים את הפלתו.

צבא מאלי מסר כי הצליח להדוף את המתקפות, וכי "המצב נמצא בשליטה מלאה". לדבריו, 26 מחבלים נהרגו בעימותים, בעוד לוחם אחד התומך בממשלה נהרג וארבעה נוספים נפצעו.

שניות של מתח: הרגע שבו כלב הגישוש חשף את הסוד המלוכלך דני שפיץ | 14:30

המתקפות מגיעות על רקע הידרדרות מתמשכת במצב הביטחוני במאלי, למרות הבטחות המשטר הצבאי, שעלה לשלטון לפני כחמש שנים, להשיב את היציבות למדינה. רוסיה, שכוחות "קורפוס אפריקה" שלה מסייעים לצבא מאלי, התחייבה להמשיך לתמוך בממשלה גם לאחר המתקפות האחרונות.