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המבקר המיליארד: ילד בן 8 זכה להפתעה לא צפויה בדיסנילנד

אנדרס רובלס, שהגיע מאריזונה לחגוג את יום הולדתו בפארק השעשועים בקליפורניה, נבחר כאורח המיליארד של דיסנילנד  | הוא ובני משפחתו התקבלו בטקס חגיגי, וזכו לסיור יוצא דופן (בעולם)

אנדרס רובלס בטקס המבקר המיליארד (צילום: Disney Parks Blog)

בן 8 מאריזונה זכה ביום שישי להפתעה יוצאת דופן, כאשר במהלך ביקור משפחתי לרגל יום הולדתו ב"דיסנילנד" שבקליפורניה הוכרז כאורח המיליארד של פארק השעשועים המפורסם.

הילד, אנדרס רובלס, ובני משפחתו התקבלו בטקס חגיגי בתחנת הרכבת שבכניסה ל"מיין סטריט USA", שם קיבלו את פניהם הדמויות מיקי מאוס ומיני מאוס. יחד הם חשפו שלט מעודכן שעליו נכתב: "אוכלוסייה: 1,000,000,000", לציון המבקר המיליארד בפארק.

כחלק מהחגיגות הוענק למשפחה סיור VIP מיוחד, שכלל ביקור בדירתו הפרטית של וולט דיסני, הצצה למתקן החדש "Soarin' Across America", וכן חוויות נוספות שאינן פתוחות בדרך כלל למבקרים.

רובלס הוכרז כמבקר המיליארד יותר מ-70 שנה לאחר שדיסנילנד פתח את שעריו לראשונה, ב־17 ביולי 1955.

נשיאת אתר הנופש של דיסנילנד, ג'יל אסטורינו, מסרה כי "קבלת פניו של האורח המיליארד היא אבן דרך יוצאת דופן עבור אתר הנופש דיסנילנד, ועדות לדורות של מבקרים שהפכו את המקום לחלק מחייהם".

לדבריה, "במשך יותר מ-70 שנה הפארק המקורי של וולט היה סמל נצחי לסיפורי דיסני, ואנו גאים להמשיך את המורשת הזו גם עבור הדורות הבאים."

ילדיםקליפורניההפתעהאריזונהדיסני

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