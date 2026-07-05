המבקר המיליארד: ילד בן 8 זכה להפתעה לא צפויה בדיסנילנד

בן 8 מאריזונה זכה ביום שישי להפתעה יוצאת דופן, כאשר במהלך ביקור משפחתי לרגל יום הולדתו ב"דיסנילנד" שבקליפורניה הוכרז כאורח המיליארד של פארק השעשועים המפורסם.

הילד, אנדרס רובלס, ובני משפחתו התקבלו בטקס חגיגי בתחנת הרכבת שבכניסה ל"מיין סטריט USA", שם קיבלו את פניהם הדמויות מיקי מאוס ומיני מאוס. יחד הם חשפו שלט מעודכן שעליו נכתב: "אוכלוסייה: 1,000,000,000", לציון המבקר המיליארד בפארק.

כחלק מהחגיגות הוענק למשפחה סיור VIP מיוחד, שכלל ביקור בדירתו הפרטית של וולט דיסני, הצצה למתקן החדש "Soarin' Across America", וכן חוויות נוספות שאינן פתוחות בדרך כלל למבקרים.

רובלס הוכרז כמבקר המיליארד יותר מ-70 שנה לאחר שדיסנילנד פתח את שעריו לראשונה, ב־17 ביולי 1955.

אחרי התנחומים לחמינאי: הסרטון הבלתי נתפס שפרסם מדבדב דני שפיץ | 13:48

נשיאת אתר הנופש של דיסנילנד, ג'יל אסטורינו, מסרה כי "קבלת פניו של האורח המיליארד היא אבן דרך יוצאת דופן עבור אתר הנופש דיסנילנד, ועדות לדורות של מבקרים שהפכו את המקום לחלק מחייהם".

לדבריה, "במשך יותר מ-70 שנה הפארק המקורי של וולט היה סמל נצחי לסיפורי דיסני, ואנו גאים להמשיך את המורשת הזו גם עבור הדורות הבאים."