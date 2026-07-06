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שוויון דרמטי בסקר: הליכוד וישר בצמרת עם 23 מנדטים כל אחת

הליכוד נחלש במנדט וישר עולה • איזנקוט עוקף את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה | יהדות התורה מתחזקת ל-8 מנדטים (פוליטי מדיני)

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רה״מ נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

לראשונה במערכת הבחירות הנוכחית נרשם שוויון מוחלט בין שתי המפלגות המובילות: הליכוד בראשות ומפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זוכות כל אחת ל-23 מנדטים, כך עולה מסקר חדש שפורסם אמש (ראשון) ב'כאן חדשות'. הנתון מסמן נקודת מפנה משמעותית במפת הכוחות הפוליטית.

על פי הסקר, הליכוד נחלש במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד שישר עלתה במנדט - כך ששתיהן ניצבות כעת בראש עם 23 מנדטים כל אחת. מאחוריהן, מפלגת ביחד בראשות נשארת במקום השלישי עם 16 מנדטים, ללא שינוי לעומת הסקר הקודם.

יהדות התורה מתחזקת במנדט

בחזית המפלגות הבינוניות, הדמוקרטים, עוצמה יהודית וישראל ביתנו זוכות כל אחת ל-9 מנדטים. יצוין כי מפלגתו של אביגדור ליברמן עלתה במנדט אחד ביחס לסקר הקודם, מה שמעיד על התחזקות מסוימת בקרב ציבור הבוחרים.

בזירה החרדית נרשמת תמונה חיובית: יהדות התורה מתחזקת במנדט וזוכה ל-8 מנדטים, כמו ש"ס שנשארת יציבה על 8 מנדטים. אחריהן חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, הציונות הדתית עם 5 ורע"ם עם 4. המילואימניקים (2.3%), כחול לבן (1.9%) ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה.

במצב הנוכחי, מפת הגושים מציגת 53 מנדטים לקואליציה הנוכחית לעומת 67 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו.

תרחיש מפלגת אדלשטיין-שקד-ארדן

הסקר בחן גם תרחיש של הקמת מפלגה חדשה בראשות יולי אדלשטיין, איילת שקד וגלעד ארדן. על פי הממצאים, מפלגה כזו תשיג 6 מנדטים, על חשבון נתניהו, איזנקוט, בנט וסמוטריץ'. בתרחיש זה, גוש נתניהו יקבל 50 מנדטים בלבד.

איזנקוט עוקף את נתניהו בהתאמה

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נרשם שינוי משמעותי: גדי איזנקוט עוקף לראשונה את בנימין נתניהו וזוכה ל-41% מול 40% של ראש הממשלה. זהו נתון חריג שמעיד על שחיקה מסוימת במעמדו של נתניהו בקרב הציבור הרחב.

עם זאת, כאשר נתניהו מועמד מול נפתלי בנט, הוא עדיין מוביל בבירור עם 41% לעומת 33% של ראש מפלגת ביחד.

בנימין נתניהונפתלי בנטדונלד טראמפסקרביחדבחירות 2026

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5
בולשיט. להזכירכם בנט קיבל 25 30 מנדטים בסקרים של הבחירות שעברו וסיים עם 5 או 6 מנדטים אז תפסיקו לקשקש בשכל ועוד נתון קטן להליכוד יש עוד 5 מפלגות לווין שכולם ימנים וכולם מעדיפים את נתניהו בראשות הממשלה מה שאין לאייזנקוט
יחיאל
4
חבל על הזמן לפרסם סקרים שמאלנים מעותים ושקריים שכבר הוכחו בבחירות האחרונות כלא אמינים
אנונימי
3
מי הדפוק שמצביע לבנט??
שימי
2
אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא
מפי רב מקובל
1
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
שחר

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