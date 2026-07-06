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נכנס לארנק של האמריקנים

עם חתימה אישית של טראמפ: השטר החדש של 100$ נחשף - כך הוא נראה

ארה"ב השיקה שטר חדש על סך מאה דולרים לרגל חגיגות ה-250 לעצמאות ארה"ב של מערכת אמריקה | מדובר בפעם הראשונה אי פעם שנשיא מכהן חותם על שטר כסף (חדשות)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

​משרד האוצר האמריקאי צפוי להכניס לשימוש בקרוב שטר חדש של 100 דולר, אשר עליו מודפסת חתימתו של הנשיא המכהן .

השטרות החדשים, שהדפסתם החלה בחודש יוני האחרון, מהווים תקדים בהיסטוריה המוניטרית של ארצות הברית, שכן זו הפעם הראשונה שחתימה של נשיא מכהן מופיעה על מטבע נייר רשמי.

​ההחלטה לשלב את חתימת הנשיא מעוררת ביקורת ציבורית רחבה ונתפסת כמהלך אקסצנטרי וחריג במיוחד.

המבקרים טוענים כי מדובר בצעד שמטרתו להאדיר את שמו של הנשיא באופן חסר תקדים על גבי המטבע הלאומי, תוך שבירת מסורת ארוכת שנים של הפרדה בין המנהיג הפוליטי המכהן לבין העיצוב הרשמי של כסף המדינה.

​על פי העיצוב שנקבע, חתימתו של טראמפ מודפסת ממש מעל חתימתו של מזכיר האוצר, סקוט בסנט. משרד האוצר הכריז על העיצוב החדש בחודש מרץ האחרון, כחלק מההכנות והציון של חגיגות ה-250 להיווסדה של המדינה.

​במקביל למהלך זה, מתנהלים בוושינגטון דיונים על אפשרות להנפיק בעתיד שטר של שני דולרים שיישא את דיוקנו האמיתי של טראמפ. יוזמה זו, שמעוררת אף היא תרעומת ותמיהה רבה, תלויה עדיין בהליכי חקיקה בקונגרס וטרם אושרה באופן סופי.

כך זה נראה:

השטר החדש (צילום: רשתות לפי סעיף 27א)
דונלד טראמפדולרים
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