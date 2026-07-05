25 מיליון ילדים יקבלו 250 דולר: המיליארדר היהודי בתרומת ענק

המיליארדר היהודי-אמריקאי מייקל דל (מייסד חברת המחשבים 'דל') ורעייתו סוזן הודיעו כי יתרמו 250 דולר לכל אחד מ-25 מיליון הילדים האמריקנים הראשונים שיירשמו לתוכנית "חשבונות טראמפ", במסגרת שיתוף פעולה עם הממשל שנועד לעודד חיסכון והשקעות בקרב הדור הצעיר.

התוכנית, שהושקה רשמית ביום העצמאות האמריקני, מעניקה לכל ילד אמריקני שנולד בין 1 בינואר 2025 ל-31 בדצמבר 2028 השקעת בסיס של 1,000 דולר במימון הממשלה. ההורים יכולים לרשום את ילדיהם בעת הגשת דוחות המס ולנהל את החשבון עד הגיעם לגיל 18.

בנוסף למענק הממשלתי, הודיעו בני הזוג דל כי יפקידו 250 דולר עבור כל אחד מ-25 מיליון הילדים הראשונים שיצטרפו לתוכנית. ההורים יוכלו גם להוסיף עד 5,000 דולר בשנה, כאשר הכספים יושקעו במניות של חברות אמריקניות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי התוכנית צפויה להזרים בין 3 ל-4 טריליון דולר של הון לידי הדור הצעיר במהלך 15 השנים הקרובות. לדבריו, מדובר ביוזמה שתעניק לילדים "אחיזה פיננסית בעתידם".

דל, שהונו הוערך במאי 2026 על ידי פורבס במעל 245.8 מיליארד דולר, הוסיף כי מטרת המהלך היא להעניק לכל ילד הזדמנות אמיתית לבנות עתיד כלכלי באמצעות חינוך, רכישת בית, הקמת עסק וצבירת הון לאורך השנים.