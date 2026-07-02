רגעי הפיצוץ החריג בוושינגטון - צילום: מתוך רשתות חברתיות רגעי הפיצוץ החריג בוושינגטון | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:29

פיצוץ עז התרחש בחדר החשמל של מתחם דירות בעיר טקומה שבמדינת וושינגטון, בזמן שכוחות הכיבוי הגיעו למקום בעקבות דיווח על עשן.