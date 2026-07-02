פיצוץ עז התרחש בחדר החשמל של מתחם דירות בעיר טקומה שבמדינת וושינגטון, בזמן שכוחות הכיבוי הגיעו למקום בעקבות דיווח על עשן.
בתיעוד שפורסם מהזירה נראים לוחמי האש פותחים את דלת חדר החשמל, וכעבור שניות ספורות מתרחש פיצוץ עוצמתי שמעיף להבות ושברי זכוכית לעברם. הכבאים נסוגו מיד מהמקום, ובנס איש מהם לא נפגע.
לפי מכבי האש של טקומה, האירוע החל לאחר שתושבים דיווחו על פיצוץ ועשן שעלה מתשתית החשמל. בעקבות זאת פונו שמונה מבנים במתחם כאמצעי זהירות.
בבדיקה ראשונית עלה כי תקלה בשנאי חשמל גרמה לעשן שחדר למספר בניינים, ובהמשך אירע הפיצוץ בתוך חדר החשמל לאחר שהופסק זרם החשמל למבנה.
לאחר בדיקות של חברת החשמל המקומית הורשו רוב הדיירים לשוב לבתיהם, למעט בניין אחד שנותר ללא אספקת חשמל. נסיבות הפיצוץ עדיין נחקרות.
0 תגובות