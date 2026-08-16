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הסיור יצא משליטה

"עודדו תלמידות יהודיות ללבוש חיג'אב": תביעה הוגשה נגד הנהלת בית הספר

הורים ותלמידים ביניהם יהודים תובעים מחוז חינוך בקליפורניה בעקבות סיור במסגד שכלל חלוקת קוראן, עידוד ללבוש חיג'אב וצפייה בתפילה (בעולם)

3תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

קבוצת הורים ותלמידים לשעבר תובעת את מחוז החינוך של פאלו אלטו בקליפורניה בעקבות סיור של תלמידי תיכון במסגד, שבמהלכו, לטענתם, חולקו לתלמידים עותקים של הקוראן, תלמידות עודדו ללבוש חיג'אב והתלמידים צפו בתפילה מוסלמית.

התביעה, שהוגשה לבית משפט פדרלי ב־8 באוגוסט, עוסקת בסיור שנערך בסתיו שעבר במסגרת מסלול "צדק חברתי" בבית הספר התיכון פאלו אלטו. התובעים, בהם הורים ותלמידים יהודים, טוענים כי התלמידים נחשפו גם למסרים שקשרו בין האסלאם לבין פעילות למען צדק חברתי. בנוסף נטען כי תמונות של תלמידים פורסמו ברשת ללא הסכמה מתאימה של הוריהם.

בתביעה מוזכרת זהרה בילו, מנהלת הסניף המקומי של המועצה ליחסים אמריקאיים־אסלאמיים, שהשתתפה בפעילות. ההורים טוענים כי התלמידים נחשפו לעמדותיה ללא הצגת עמדה מאזנת.

בילו מצידה דחתה את הטענות ואמרה כי מטרת הסיור הייתה חינוכית בלבד. "התפקיד של אנשי חינוך הוא ללמד תלמידים ולחשוף אותם להשקפות עולם שונות. זה מה שקרה כאן", אמרה. לדבריה, התלמידים למדו על מנהגים מוסלמיים וההשתתפות בפעילות הדתית הייתה התנדבותית לחלוטין.

מפקח מחוז החינוך, ג'ייסון גלאס, מסר כי המחוז עדיין בוחן את הטענות והדגיש כי מדיניותו מחייבת שלימוד על דת יהיה אקדמי ולא פולחני, וכי אסור לבתי הספר לקדם או להשמיץ אמונה כלשהי. ההורים דורשים פיצויים כספיים וכן הכרה בכך שהמחוז התרשל בפיקוח על התלמידים ופגע בזכויות הפרטיות שלהם.
ארה"בתביעהקליפורניהאסלאםקוראן

3 תגובות

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3
אל תחיו עם גויים
השמאל התבלבל
2
מזעזע שיבקרו גם בכנסיה של נאצים זה מאד דומה אבל אוי ואבוי בבית הכנסת זאת כבר הדתה
פרח
1
בטח רוצים להסלאם אותם אתם לא מבינים זאת מלחמת דת האיסלאם רוצה להסלאם את כל העולם וזה מתחיל בשקט ואז זה יעבור לאלימות קשה חכן ותראו צריך לפעול נגד התופעה הרעה הזאת אחרת כל העולם בסכנה
א.א

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