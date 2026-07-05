פשיטה דרמטית: 19 נעצרו ו-2 חוסלו | איראן מאשימה את ישראל

מפקד משמרות המהפכה בהלווית חמינאי - צילום: מהרשתות החברתיות מפקד משמרות המהפכה בהלווית חמינאי | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:16

משרד המודיעין האיראני, בשיתוף פעולה הדוק עם משמרות המהפכה, יצא הבוקר (שישי) בהודעה דרמטית על פירוק רשתות טרור במחוז סיסטאן ובלוצ'יסטאן בדרום-מזרח איראן. על פי הדיווח הרשמי, כוחות הביטחון פשטו על מספר מוקדים באזור העיר זאהדאן, עצרו 19 פעילים – בהם אזרחים זרים – וחיסלו שני חמושים שהתנגדו למעצר.

המשטר האיראני מיהר להטיל את האחריות על "האויב הציוני והאמריקאי", וטען כי מדובר בתאי טרור "תכפיריים" שקיבלו הכשרה צבאית מחוץ לגבולות המדינה. על פי כתב האישום המצטייר, המחבלים תכננו לבצע פיגועי תופת, ירי לעבר מוסדות שלטון והתנקשויות ממוקדות בבכירי המשטר.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

מעבדה צבאית במחבוא נקמה רוסית או מסר חבוי? הסרטון המזעזע שהעלה מדבדב רגע אחרי הלוויית חמינאי דני שפיץ | 13:48 גדול יותר מהפנטגון: מצרים חשפה מתחם צבאי ענק בלב המדבר | צפו כיכר השבת | 13:35 בדירות המסתור שאותרו בפשיטה, נחשפה מעבדה צבאית של ממש: כמויות נשק חריגות, החל מנשק קל ועד לאמל"ח כבד, לצד ציוד טכנולוגי מתקדם – כולל טרמינל תקשורת לווינית של Starlink, שמעיד, לטענת האיראנים, על מעורבות חיצונית מתוחכמת. הדיווח מגיע בנקודת רתיחה עבור משמרות המהפכה. תחת מטר של תקיפות מסתוריות וחיסולים ממוקדים שפקדו את הארגון בחודשים האחרונים, מנסה המשטר לייצר "תמונת ניצחון" ביטחונית ולהפגין שליטה בשטח, אל מול מה שהוא מכנה "מלחמה חשאית ורב-ממדית" המנוהלת נגדו על ידי ישראל וארצות הברית.

וחידי בהלוויה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

משטר תחת לחץ

הפשיטה בזאהדאן מצטרפת לשורה של אירועים ביטחוניים שמעידים על המצוקה הגוברת של המשטר האיראני. בשבועות האחרונים נאלץ מוג'תבא חמינאי, היורש החדש, להישאר במחבוא ולהיעדר מהלוויית אביו בשל חשש מחיסול ישראלי. גם מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי יצא לראשונה לאחרונה מהמחבוא, בהופעה ציבורית נדירה.

מקורות ביטחוניים מעריכים כי המשטר מנסה להציג את הפשיטה כהישג מודיעיני משמעותי, בניסיון לשקם את תדמיתו הביטחונית המעורערת. עם זאת, העובדה שהתאים הצליחו להקים מעבדה צבאית מלאה ולהצטייד בציוד מתקדם מעידה על פרצות ביטחוניות משמעותיות במערך ההגנה האיראני.

יצוין כי מחוז סיסטאן ובלוצ'יסטאן נחשב לאזור בעייתי מבחינה ביטחונית עבור המשטר, עם פעילות מתמשכת של ארגוני התנגדות מקומיים ותאי טרור המתנגדים לשלטון האיראני. הפשיטה הנוכחית מצביעה על כך שהמשטר רואה באזור זה חזית פעילה במה שהוא מגדיר כמלחמה נגד "האויב הציוני והאמריקאי".