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ארה"ב חוגגת

250 שנות חירות: מופע האורות המטורף בטקסס שיגע את העולם  

ארה"ב חוגגת את שנת ה-250 לעצמאותה במיצג טכנולוגי שובר שיאים שהשאיר מיליונים פעורי פה ברחבי הגלובוס, בלילה שבו השמיים הפכו למסך ענק (חדשות בעולם)

שמי טקסס (צילום: מסך)

בצפון ריצ'לנד הילס, טקסס, נרשם אחד האירועים המרהיבים ביותר שנראו אי פעם בשמי .

חברת "Sky Elements Drones" הרימה לאוויר צי אדיר של 2,500 רחפנים מסונכרנים, שיצרו מופע אורות עוצר נשימה לכבוד יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית (הססטרסנטניאל).

מופע הרחפנים בשמי טקסס
מופע הרחפנים בשמי טקסס| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הרחפנים יצרו תצורות מורכבות ומרהיבות שהאירו את שמי הלילה והפכו לוויראליים תוך דקות ספורות ברשתות החברתיות. "לכבוד אמריקה 250, אנחנו חוגגים בסטייל!" הצהירו מארגני המופע, שהוכיחו כיצד טכנולוגיה ופטריוטיות נפגשות.

השילוב בין אלפי הרחפנים המתוחכמים בטקסס לבין הטיסה האמנותית בשמי המדינה, הפך את חגיגות ה-250 לאירוע ויזואלי בלתי נשכח שייחקק בזיכרון הלאומי האמריקאי לשנים רבות.,

ארה"בדונלד טראמפיום העצמאותרחפנים
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