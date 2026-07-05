250 שנות חירות: מופע האורות המטורף בטקסס שיגע את העולם  

בצפון ריצ'לנד הילס, טקסס, נרשם אחד האירועים המרהיבים ביותר שנראו אי פעם בשמי אמריקה.

חברת "Sky Elements Drones" הרימה לאוויר צי אדיר של 2,500 רחפנים מסונכרנים, שיצרו מופע אורות עוצר נשימה לכבוד יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית (הססטרסנטניאל).

הרחפנים יצרו תצורות מורכבות ומרהיבות שהאירו את שמי הלילה והפכו לוויראליים תוך דקות ספורות ברשתות החברתיות. "לכבוד אמריקה 250, אנחנו חוגגים בסטייל!" הצהירו מארגני המופע, שהוכיחו כיצד טכנולוגיה ופטריוטיות נפגשות.

השילוב בין אלפי הרחפנים המתוחכמים בטקסס לבין הטיסה האמנותית בשמי המדינה, הפך את חגיגות ה-250 לאירוע ויזואלי בלתי נשכח שייחקק בזיכרון הלאומי האמריקאי לשנים רבות.,