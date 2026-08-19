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"ניסוי חברתי"

בקרוב בישראל? חברת סקרים אמריקנית הודתה: "המצאנו הכל"

חברת סקרים אמריקנית הודתה בפרסום סקרים מזויפים במכוון במערכות בחירות, לטענתם כחלק מניסוי חברתי

1תגובות
חלק מהמועמדים אליהם התייחס הסקר

חברת סקרים אמריקנית הודתה כי פרסמה במכוון סקרים מזויפים בשתי מערכות בחירות ב, כחלק מ"ניסוי חברתי" שנועד לבדוק כיצד מידע פוליטי בלתי מאומת מתפשט בתקשורת וברשתות. לאחר חשיפת המהלך הודיעה החברה, "מדיאן סטרטג'יס", על הפסקת פעילותה.

החברה פרסמה בין היתר סקר שהעניק לראש עיריית לוס אנג'לס קארן באס יתרון של 12 נקודות בפריימריז, וסקר נוסף שהציג את המועמדת למושלת ויסקונסין פרנצ'סקה הונג ביתרון של 20 נקודות.

בפועל, התוצאות בשתי ההתמודדויות היו צמודות בהרבה. הסקרים המזויפים זכו לחשיפה ברשתות החברתיות, באתרי חדשות ואף במהדורות טלוויזיה מקומיות.

"מדיאן סטרטג'יס הוקמה כניסוי חברתי קצר טווח, שנועד לבחון כיצד מידע המוצג כסקר יכול להיכנס למערכת המידע הפוליטית ולהתפשט ללא אימות עצמאי", מסרה החברה בתגובה. לדבריה, היא לא הייתה קשורה לשום מועמד, מפלגה או ועד פעולה פוליטי.
ארה"בבחירותפריימריזסקריםטעות

1 תגובות

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1
יודעים מזמן שכל הסקרים מזוייפים, תלוי מי שעורך אותם, ורואים את זה גם לפי התוצאות
צבי

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