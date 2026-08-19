הניח קערת מים בשדה בשיא החום - מה שהמצלמה תיעדה פשוט מדהים

במהלך גל חום כבד (קניקולה) בצרפת, החליט תושב מקומי על רעיון פשוט אך יצירתי: הוא הציב אגן מים גדול בפינה מבודדת בין שדות ליער, והציב לידו מצלמת מעקב.
התוצאה? סדרת תמונות וסרטונים מרתקים שמראים כיצד חיות הבר מיהרו לנצל את מקור המים החדש כדי להתקרר ולהרוות את צמאונן.
בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה האיש עצמו עומד ליד האגן הכחול, על רקע שדות קצורים ושמיים בהירים, ומסביר:
"התקנתי מקור מים לבעלי החיים במהלך גל החום, והנה התמונות שנתפסו". המצלמה תיעדה לאורך ימים ושבועות (בין יולי לאוגוסט 2026) מגוון רחב של בעלי חיים שמגיעים למקום.
בין האורחים הבולטים:
חזיר בר גדול שנכנס לתוך האגן עצמו, שקע במים ונהנה כאילו מדובר בג'קוזי פרטי, כשהטמפרטורה בסביבה מגיעה ל-34 מעלות צלזיוס.
משפחות של חזירי בר, כולל גורים מפוספסים, שמגיעים בלילה לשתות יחד.
צבאים (או איילים קטנים) ששותים מהמים בשעות הבוקר.
צפו בתיעוד.
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