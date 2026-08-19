הניח קערת מים בשדה בשיא החום - מה שהמצלמה תיעדה פשוט מדהים

- צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:48 ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

במהלך גל חום כבד (קניקולה) בצרפת, החליט תושב מקומי על רעיון פשוט אך יצירתי: הוא הציב אגן מים גדול בפינה מבודדת בין שדות ליער, והציב לידו מצלמת מעקב.